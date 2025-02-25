Снова соврали? Когда Россия продолжит переговоры с США по поводу войны в Украине

На первой встрече представителей Европы и Украины не было

Переговоры России и США в Саудовской Аравии, вероятно, продолжатся во вторник, 26 февраля. Это случится несмотря на отрицание Москвой продолжения таких встреч в Эр-Рияде в ближайшее время.

Об этом сообщает ZEIT ONLINE, ссылаясь на собственные источники. Однако доподлинно неизвестно, кто именно из представителей стран будет присутствовать на этой встрече.

"Это встреча по продолжению переговоров на прошлой неделе между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио", — говорит собеседник издания.

В то же время в Москве отрицали продолжение переговоров с США так скоро. Ранее президент США Дональд Трамп говорил о проведении нового раунда встречи с Соединенными Штатами 25 февраля в Эр-Рияде.

Отметим, что 18 февраля прошла первая встреча делегаций США и РФ в рамках переговоров о прекращении войны. Но представителей Европы и Украины на нее не пригласили. Более того, обе стороны озвучили мнение, что ЕС и Киев присоединят к переговорам в подходящее время.

Напомним, что 24 февраля в США прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. Он посетил президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. В телеинтервью после встречи глав двух государств Макрон заявил, что прекращение огня в войне в Украине может наступить через несколько недель.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Кремле заявили, в каком случае прекратятся боевые действия в Украине.