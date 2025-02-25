Украина снова без НАТО: кто отдаляет наше членство, и есть ли этому альтернативы

Есть примеры, когда страна вне НАТО имеет действенные гарантии безопасности.

Годами западные лидеры настаивали на том, что российский президент Путин не должен получить права вето на внешнеполитические решения Украины, в частности, относительно вступления в НАТО. Сейчас же во время возобновившихся контактов с США россияне в очередной раз пытаются выторговать отказ Киева от членства в военно-политическом блоке.

При этом стать частью Североатлантического альянса – лучшая гарантия безопасности для Украины. Чего только стоит принцип коллективной обороны: нападение на любое из государств-членов Альянса рассматривается как нападение на них всех. По крайней мере, на бумаге это должно нести за собой применение союзниками вооруженной силы для восстановления безопасной ситуации.

Не будем забывать о так называемом "ядерном зонтике", который в первую очередь США, а за ними Великобритания и Франция держат над своими союзниками. РФ не может допустить, чтобы Украина получила такой уровень защиты.

К сожалению, за последние десятилетия вопрос членства Украины в НАТО (или хотя бы символического приглашения) превратился в камень преткновения для союзников. Какова ситуация сейчас — дальше в материале "Телеграфа".

У Трампа "против"?

Наверное, лучше всего положение дел описывает президент Финляндии Александр Стубб. Как известно, российское вторжение в Украину кардинально изменило позицию Хельсинки по отношению к Альянсу. Страна, которая после Второй мировой войны придерживалась политики нейтралитета, всего через год стала полноценным членом НАТО.

"Позиция Финляндии заключается в том, что мы твердо привержены обязательству, которое взяли на себя на Вашингтонском саммите. Там мы заявили, что процесс вступления Украины в НАТО необратим, а ее место — в Альянсе. Мы продолжаем работать над этим. Однако следует помнить, что членство в НАТО всегда принимается на основе консенсуса, и иногда мое желание и воля могут сталкиваться с определенными "стенами" на этом пути", — ответил глава государства на вопрос корреспондентки "Телеграфа" в Мюнхене.

Главные "стены" при этом – США и Германия. И некоторые "кирпичи" вроде Венгрии или Словакии.

47-й президент США Дональд Трамп, как и подчиненный ему шеф Пентагона Пит Хегсет публично утверждают: членство Украины маловероятно в нынешних реалиях. Более того: по убеждению когорты республиканцев, разговоры о НАТО и стали "причиной, по которой началась война".

"Байден вышел и сказал, что они (Украина — Ред.) могут присоединиться к НАТО. Он не должен был этого говорить. Как только он это сказал, они (россияне — Ред.) сказали: "Знаете что? Теперь будет война", — заявил сам Трамп 13 февраля. И в очередной раз добавил, что при его президентстве Россия никогда бы не напала.

Еще дальше в своих заявлениях пошел спецпосланник Трампа Стив Виткофф, активно вовлеченный в трек контактов с россиянами. 23 февраля он выразил мнение, что войну в Украине "не обязательно" спровоцировала РФ, и истинная причина может скрываться в другом:

"Были всяческие разговоры о вступлении Украины в НАТО. Этого не должно было произойти. Это, по сути, стало угрозой для россиян", — сказал Виткофф, подыгрывая российскому тезису о "недопустимости расширения НАТО на восток".

В то же время недавнее обнадеживающее заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма, допустившего, что Украину сразу примут в НАТО, если Москва совершит новое нападение после мирного урегулирования, является скорее частной идеей, чем линией партии. Да и выглядят эти слова странно — в случае еще большей или полной оккупации Украины может просто не остаться территорий, которые смогут вступить в НАТО.

"Во время своего второго срока Трамп, который подвергал сомнению актуальность НАТО и даже угрожал выйти из Альянса, еще больше отдаляется от идеи, что Украина может присоединиться к группе в будущем", — констатировало на днях издание The New York Times.

Примечательно, что прошлогодний план, над которым работал действующий спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог, предусматривал откладывание вступления Киева в Альянс на неопределенный срок в обмен на мирное соглашение.

"Отложить вступление Украины в Альянс на длительное время в обмен на комплексное и подконтрольное мирное соглашение с гарантиями безопасности", — говорилось в предложении. Этого подхода США, похоже, и будут придерживаться.

История "зрад"

Честно говоря, при Джо Байдене членство в Альянсе точно так не "светило" Украине. Большие надежды возлагались на Вильнюсский саммит 2023 года, на котором у Украины были шансы получить по крайней мере приглашение. Такое решение не означало бы автоматического вступления Украины, но действительно показало бы, что двери для нас открыты не только на словах.

Но в итоговом коммюнике так и не появилась желаемая для Украины формулировка относительно мгновенного "зеленого света". Главными противниками этого были США и Германия.

Белый дом настаивал на том, что приглашение может быть только тогда, когда союзники согласятся и будут достигнуты условия. Но когда же произойдет совпадение этих двух обстоятельств? Сложно спрогнозировать.

Что касается Германии, то самым ярким примером позиции Берлина является 2008 год, Бухарестский "саммит разочарований". Тогда Киев, несмотря на все ожидания, так и не получил План действий по членству (ПДЧ) — в то время главного шага на пути к НАТО. Через годы виновницей этого назовут немецкого канцлера Ангелу Меркель.

"Ко мне подошли с десяток президентов и мы пошли к Меркель… Она сказала мне "у вас в обществе сейчас поддерживают НАТО 31%". Но я сказал, что мы не говорим о членстве в НАТО. Мы говорили о ПДЧ. Честно говоря, у меня есть обида на Меркель. Она тогда предложила европейскому миру и особенно России губительную политику. Украинская война является одним из чеков проплаты за эту политику", — вспоминал те события третий президент Украины Виктор Ющенко.

Слово на саммите в Румынии имел и Путин. В своей речи российский диктатор описывал Украину как "очень сложное государственное образование", сшитое из польских, чехословацких, румынских и особенно российских территорий. И заявил о "своих интересах" в Украине, приведя лживую информацию о "17 миллионах россиян" на украинских территориях.

"[Украина] — это сложное государственное образование. Если еще внести туда натовскую проблематику, другие проблемы, то это вообще может поставить на грань существования самой государственности. Там сложные внутриполитические проблемы происходят, — рассказывал западным лидерам диктатор. — Кто может сказать, что у нас там нет никаких интересов? Юг Украины полностью заселен русскими. Крым просто был передан Украине решением Политбюро ЦК КПСС…"

Издание Spiegel констатировало, что Меркель предпочла умиротворение, а не сдерживание Москвы. Бывший советник канцлера по вопросам безопасности (до 2025 года — глава Мюнхенской конференции по безопасности) Кристоф Гойсген в своем бестселлере "Лидерство и ответственность" описывал, как Меркель пыталась успокоить Путина после саммита, заявив, что Бухарест предотвратил вступление Украины в НАТО и что невозможно представить, что такое фундаментальное решение будет отменено.

По другой версии, она сослалась на принцип одногласности решений в НАТО и заверила Путина, что Германия будет всегда голосовать против вступления Украины.

При каденции Олафа Шольца Берлин так же стоял на позиции, что вступление Украины в Альянс не ко времени. Мол, этого точно не будет, пока идет война, иначе — эскалация и угроза прямого столкновения между РФ и НАТО.

"Наша позиция четкая: мы поддерживаем Украину так сильно, как можем, но одновременно заботимся о том, чтобы НАТО не стало стороной войны, чтобы эта война не превратилась в еще большую катастрофу. Мы отдаем себе отчет в этой ответственности. И никто не может снять с нас ответственности", — заявлял Шольц в конце 2024 года. Через два месяца он проигрывает выборы и сразу признает поражение.

Сейчас Германия с перезагрузкой власти входит в новую политическую эру, в которой, надеемся, найдется больше решимости для поддержки Украины и больше независимости от позиции Вашингтона в том, что касается прежде всего дел Европы.

Украина так близка к НАТО, но…

Пока политической воли и консенсуса для приглашения и дальнейшего вступления Украины в военный блок нет, Киев находится на так называемом "необратимом пути" и "мосту" к членству.

В феврале в Польше состоялось официальное открытие JATEC – первого в истории совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию. Он должен повысить совместимость ВСУ и сил Североатлантического союза. К слову, ранее один из чиновников НАТО признавался "Телеграфу": ни одна страна не отвечает на 100% всем требованиям совместимости войск, поэтому требовать этого от украинцев так же нерационально.

В Германии тем временем набирает обороты NSATU — Командование НАТО по подготовке и оказанию помощи в области безопасности Украине. Структура координирует вопрос обучения наших бойцов, а также передачи военного оборудования.

В процессы вовлечены около 700 человек, которыми руководит американский генерал-лейтенант Кертис Баззард. Украинскую команду возглавляет бригадный генерал Геннадий Шаповалов, до этого командовавший войсками ОК "Юг".

Одновременно существует уникальный Совет Украина-НАТО, в рамках которого мы можем ежемесячно на равных заседать с государствами-членами с целью политического диалога или разрешения кризисных ситуаций.

Украина ближе к Альянсу, чем когда-либо раньше. Но все еще недостаточно, чтобы получить приглашение "в клуб".

При этом речь идет не только о пользе НАТО для Украины, но и наоборот. Кроме украинской, в Европе нет никакой другой армии, которая преобладала бы по численности и закаленности в боях.

"Мы говорим, что Украине нужно НАТО. Но почему мы не говорим, что нам она тоже нужна? Более 100 боеспособных бригад, инновационные военные знания, бесценный опыт противостояния России, готовые линии производства.

Завтра, к примеру, мы остаемся без американского военного контингента здесь у нас. Я не вижу, кто мог бы заменить их, кроме украинцев", — рассказал "Телеграфу" на условиях анонимности высокопоставленный европейский дипломат.

В то же время, Украина, понимая всю сложность ситуации, предлагает альтернативные НАТО варианты гарантий безопасности. Одна из них — еще более сильная армия, по меньшей мере 800-тысячное войско, укомплектованное и вооруженное, в том числе за средства союзников.

Часто упоминаемый пример для подражания — Южная Корея, имеющая одну из самых мощных армий в мире, с современными технологиями и системой ПРО, включая американские комплексы THAAD.

Сеул и Вашингтон имеют Договор о взаимной обороне, заключенный в 1953 году после Корейской войны и фактически обеспечивающий те же гарантии безопасности, что и членство в НАТО.

Так, на территории Кореи дислоцируются американские военные и распространяется действие "ядерного зонтика" Штатов. Эти и другие факторы делают страну одной из наиболее защищенных в мире, хотя угроза от КНДР всегда остается актуальной.

Следует принимать во внимание, что техническое урегулирование после разгоревшейся более 70 лет назад Корейской войны продолжается до сих пор, поскольку официальный мирный договор между сторонами так и не был подписан. Но сильная и стабильная Южная Корея сегодня помогает, прежде всего, США поддерживать баланс сил в Азии.

Украине так же следует нести себя только с позиции силы и с США, и с Европой. К последней все больше приходит осознание о важной роли Киева в архитектуре безопасности, которая терпет глобальные изменения.

Только украинская армия сможет в будущем, в условиях вечной угрозы со стороны России, поддерживать баланс сил на Европейском континенте. И пока в НАТО нас не берут, мы готовы искать другие пути становиться сильнее, конечно, с помощью заинтересованных в этом союзников.

Ранее "Телеграф" писал, что Париж и Лондон будут вместе пытаться убедить Трампа изменить позицию относительно Украины.