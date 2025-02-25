8 марта собираются отменить: когда в Украине могут принять такой закон

В Украине 8 марта является одним из самых популярных праздников

Праздник 8 марта (Международный женский день) могут отменить в Украине. Рада все еще может рассмотреть этот вопрос.

"Телеграф" рассказывает о том, что будет с популярным праздником и ждать ли дополнительных выходных в 2025 году.

Международный женский день

Праздник, который отмечается ежегодно 8 марта в Украине и ряде других государств и стран мира. Появился как день солидарности женщин в борьбе за женские права и эмансипацию. В 1945 году устав Организации Объединённых Наций стал первым международным документом, утвердившим принцип равенства мужчин и женщин. С марта 1975 года Международный женский день отмечается государствами-членами ООН. Международный женский день является официальным государственным выходным в постсоветских странах и некоторых странах Азии и Африки.

В Украине 8 марта является одним из самых популярных праздников. По данным КМИС, многие украинцы до сих пор считают его своим любимым праздником, хотя с каждым годом его отмечают все меньше и меньше людей.

Отмена 8 марта

Дискуссии об отмене Международного женского дня в Украине проходят уже довольно давно, но обострился этот процесс с началом полномасштабного вторжения. Все дело в том, что многие воспринимают 8 марта как советское наследие. Кроме того бытует мнение этот праздник больше воспринимается как день цветов и подарков, а не как борьба за равные права.

Что говорят в Раде

В Украине еще в 2023 году зарегистрировали законопроект № 9009. Авторы документа предлагают заменить на День украинской женщины, который хотят отмечать 25 февраля — в день рождения Леси Украинки.

"Целью законопроекта является установление украинских праздников и устранение наследия колониального прошлого в культурной жизни и быту, очищение государственного календаря от навязанных прошлым дат, а также на признание устоявшихся традиций и укоренения исторической памяти в украинском культурном пространстве", — говорится в пояснительной записке.

Что решили

Законопроект на данный момент не был принят. Проект закона все еще находится на сайте Верховной Рады c 2023 года и, более того, включен в повестку дня на 13-ю сессию Рады, которая длится с февраля по август 2025 года.

В этой же сессии на рассмотрении есть еще один законопроект, который был подан на две недели позже. Согласно ему, в Украине все же хотят оставить праздник 8 марта и продолжать делать его выходным днем, однако он будет называться не "Международный женский день" а "День защиты прав женщин".

Будут ли выходные на 8 марта 2025

В 2025 году 8 марта выпадает на субботу. Если бы сейчас было мирное время, то украинцы бы получили дополнительный выходной в понедельник. Но весной 2022 года в Украине были отменены выходные дни в государственные праздники и перенос на рабочие, если они выпадают на субботу или воскресенье.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько 8 марта 2024 года заработали продавцы цветов.