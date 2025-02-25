Поэтесса не имела родных детей

Сегодня, 25 февраля, день рождения у известной украинской поэтессы и драматурга Леси Украинки. В этот день ей бы исполнилось 154 года. Женщина стала мощной личностью в украинской литературе. Она оставила после себя десятки произведений, вдохновляющих современников и по сей день. После ее смерти осталась единственная запись, где можно услышать голос поэтессы. В то же время Украинка воспитывала приемную дочь с мужем Климентом Квиткой.

Поэтесса взяла на воспитание девочку, по имени Мария Собиневская. Раньше дочь проживала в семье Карповых, которая была близка к мужу поэтессы — Квитки. Супруги учили Марию писать, читать, считать, вышивать, делать писанки и говорить на иностранных языках. Леся оплачивала Собиневской учебу, а также привозила ей книги.

Муж Леси Украинки — Климент Квитка, фото из сети

Мария Собиневская — приемная дочь Украинки, фото "Высокий замок"

Впоследствии Климент получил работу на Кавказе, поэтому семья переехала вместе с ним. Там девочка продолжила обучение в гимназии и даже получила золотой крест как высшее отличие. Однако Украинка уже не увидела этого, поскольку скончалась от туберкулеза костей.

Собиневская продолжила проживать в России, где устроилась телеграфисткой и вышла замуж за мужчину, по фамилии Бешкуров. В их браке появилось 11 детей. Одну из дочерей Собиневская хотела назвать Лесей, но муж был против, чтобы она не вспоминала свою маму. В Украину Мария больше не возвращалась, но завещала детям чествовать могилу Украинки. В частности, это сделала ее дочь Виктория.

Собиневская родила 11 детей и жила на Кавказе, фото "Высокий замок"

В то же время родных детей поэтесса не имела. Некоторые исследователи предполагали, что Леся не решалась на беременность из-за проблем со здоровьем. В частности, имела туберкулез костей, чем могла подвергнуть опасности себя и ребенка. Сама поэтесса никогда не комментировала этот вопрос.

Леся Украинка не говорила о детях, фото из сети

Известно, что у родных сестер Украинки были потомки. Так в Швейцарии живет внучатый племянник Леси Украинки Роберто Гааб, который является внуком ее сестры, Оксаны Косач-Шимановской. Гааб проживает в швейцарском Лугано и имеет юридическую контору. Однако оказалось, что мужчина поддерживает войну России против Украины и диктатора Путина. В то же время украинцев называет "варварами, далекими от цивилизации". А вот в США живет внучатая племянница поэтессы — Ольга Лутон-Петрова, которая является внучкой Изидоры Косач-Борисовой.

Роберт Гааб — внучатый племянник Леси Украинки, фото из сети

Изидора Косач-Борисова – сестра Леси Украинки, фото из сети

Также Леся имела родного брата Николая, умершего в 1937 году. Мужчину похоронили в родном Колодяжном, что на Волыни. Данных о потомках Николая Косача нет.

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