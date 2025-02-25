Подпишет ли Украина сделку о полезных ископаемых: прогнозы резко изменились

На данный момент такой исход событий является очень вероятным

Сделка о полезных ископаемых между США и Украиной стала еще вероятней по прогнозам трейдеров. Резкий рост коэффициента на вариант "Да" произошел после 21 февраля.

Об этом свидетельствуют данные прогнозного рынка Polymarket. На нем трейдеры пытаются предугадать, смогут ли США и Украина договорится на сделку по редкоземельным материалам в период с 20 февраля по 30 июня 2025 года.

По мнению участников голосования, на данный момент такой исход событий является очень вероятным — шанс 80%. Примечательно, что резкий рост такой вероятности произошел после 21 февраля. До этого он находился на уровне 50%.

Напомним, что в последние дни появились новости о том, что переговоры о полезных ископаемых уже находятся на завершающей стадии, а Зеленский вскоре якобы должен встретится с Трампом по этому поводу.

Ранее "Телеграф" также писал, что у Зеленского прокомментировали соглашение о полезных ископаемых из США. В Офисе говорят, что сделка должна решить несколько задач, в частности, гарантии безопасности для Украины и справедливое распределение доходности от будущих проектов.