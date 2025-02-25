Экс-министр обороны и сын Богуслаева засветились в Монако. Что говорят (фото, видео)

Генерал отпраздновал свой юбилей

Бывший министр обороны Украины Александр Кузьмук и сын Вячеслава Богуслаева Александр засветились в Монако. Первый в апреле прошлого года отпраздновал там свой день рождения, а второй — живет в элитном доме. Генерал Кузьмук один из тех, кто поставил подпись в соглашении, согласно которому Россия получила украинские самолеты Ту-160, носители ракет Х-101. А отец Богуслаева подозреваемый в госизмене.

Об этом сообщает Украинская правда, публикуя видео с Кузьмуком в ресторане African Queen в Монако и Богуслаевым на улицах города.

Кузьмук в Монако

На вопрос корреспондента действительно ли на видео в Монако он, Кузьмук ответил: "Да, это я. Свое 70-летие в прошлом году отпраздновал с семьей в Монако. Мы приехали туда на три дня. Отдохнули, имели тихий семейный ужин".

Кузьмук в Монако

По словам генерала, он не хотел праздновать юбилей в Украине, потому что там это не ко времени. К тому же в Монако у него есть родственники, у которых есть недвижимость, — сваты, внуки и дочь. Именно к ним он приехал в гости.

"Эту недвижимость они приобрели давно, еще до войны. И я, кстати, в свои 70 до сих пор воюю", — добавил Кузьмук.

В то же время, с именем генерала Кузьмука связана довольно неприятная история, ведь именно он в 1999 году поставил свою подпись как министр обороны в соглашении о передаче РФ самолетов ТУ-160. Сейчас же эти "тушки" агрессор использует для обстрелов Украины. Тогда Россия получила самолеты в качестве платы за большой долг за использование Украиной газа.

Кузьмук занимал должность министра обороны Украины с 1996 по 2004 годы, являлся депутатом трех созывов парламента, два из которых от "Партии регионов". Звание генерала армии Украины получил еще в 1998 году.

Богуслаев в Монако

Сын Вячеслава Богуслаева Александр живет в апартаментах в самом дорогом доме в Монако One Monte Carlo. Именно этот адрес указан во французских реестрах. Однако, по словам корреспондента, сына Богуслаева тяжело встретить на улицах Монако, ведь он часто путешествует. Это подтверждают и соответствующие видео.

Богуслаев в Монако

Богуслаев в аэропорту

Богуслаев в Монако

Вячеслав Богуслаев находится сейчас в Украине и подозревается в госизмене. Так как он не только в своих высказываниях поддерживал Россию и обвинял Украину. В 2022 году Служба безопасности Украины обвинила Богуслаева в том, что он продавал двигатели для российских военных вертолётов даже после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что выяснилось интересное об обмене Виктора Медведчука, бывшего народного депутата от пророссийских партий и кума Владимира Путина и Богуслаева.