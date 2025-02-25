Вместо США? ЕС предлагает Украине "беспроигрышное" соглашение о полезных ископаемых

Украина может обеспечить Европу почти всеми необходимыми полезными ископаемыми

Европейский Союз предложил Украине собственное соглашение о полезных ископаемых. И произошло это в то время, когда США во главе с президентом Дональдом Трампом активно пытаются заключить собственную договоренность по украинским природным ресурсам.

Еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурное во время визита в Киев представил конкурентное предложение украинским чиновникам. По его словам, Украина способна обеспечить 21 из 30 критически важных материалов, в которых нуждается Европа. Об этом пишет Politico.

"Дополнительная ценность, которую предлагает Европа, заключается в том, что мы никогда не будем требовать соглашения, которое не является взаимовыгодным", — говорит Сежурное.

Тем временем Дональд Трамп усиливает давление на Украину по подписанию соглашения о полезных ископаемых. Администрация США требует 500 миллиардов долларов компенсации за поддержку Киева в противостоянии российской агрессии.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать предложенные Вашингтоном соглашения. Условия предусматривали отказ Украины от полезного ископаемого, доходов от нефти, газа, портов и другой инфраструктуры на сумму 500 миллиардов долларов.

"Я не подпишу то, что придется отдавать 10 поколениям украинцев", – заявил Зеленский на пресс-конференции.

Впрочем, как сообщал "Телеграф" ранее, Украина и США добились прогресса в переговорах по поводу полезных ископаемых. Соглашение должно быть подписано в течение недели.