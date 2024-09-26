Попала в скандал с "корабельной сосной" и вышла замуж, будучи депутатом: чем запомнилась "слуга" Аллахвердиева
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Именно она фигурировала в сексистких высказываниях Арахамии и Корниенко
Ирина Аллахвердиева — народный депутат от партии "Слуга народа", которая во время каденции вышла замуж за депутата Николаевского облсовета от партии "Наш край" Юрия Кормышкина и сменила фамилию на Кормышкина. Эта народная избранница запомнилась украинцам сексистским скандалом, который разгорелся в 2020 году. А еще она любительница люксовых брендов и дорогих авто.
"Телеграф" решил выяснить, что известно об Ирине Кормышкиной, которая стала народным депутатом от "слуг" и вышла замуж во время каденции.
Ирина Кормышкина (Аллахвердиева) — что о ней известно
Ирина Кормышкина родилась 26 августа 1978 года в Николаеве, сейчас ей 46 лет. Она экономист и политик. В своем время окончила Николаевскую государственную аграрную академию по специальности "учет и аудит". А с 2019 года — народный депутат Украины.
В 2020 году Ирина Кормышкина стала известна на всю страну после сексисткого скандала с участием главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии и его заместителя Александра Корниенко. В сети завирусилось видео, на котором депутаты якобы обсуждали свою коллегу по фракции, Ирину Аллахвердиеву, и употребляли сексистские высказывания.
На видео слышно, как Корниенко употреблял в отношении коллеги такие фразы, как "поддутая, конечно, чуть-чуть", "тон too much", "баба рабочая… как корабельная сосна", "к президенту заведешь такую и увидишь – он там оху**т".
Позже Корниенко заявил, что это видео смонтированное, а фразы вырваны из контекста. Однако волна хейта на Арахамию и Корниенко тогда обрушилась от возмущенных пользователей.
Замужество и декларация Кормышкиной
Судя по декларации, Ирина Кормышкина привыкла к роскошной жизни. Даже во время полномасштабной войны, она носит дорогие бренды и покупает автомобили.
В 2023 году народная депутат вышла замуж за депутата Николаевского облсовета от партии "Наш край" и местного агромагната Юрия Кормышкина. Вместе они, похоже, живут в роскошном особняке в Николаеве, который засветили в соцсети на видео-лавстори.
В декларации Кормышкиной за 2022 год значится, что она во время войны стала владелицей Mercedes-Benz S 500L 2021 года выпуска. На авто она потратила 1 млн. 300 тысяч гривен. А ее на тот момент гражданский муж в мае 2022 года приобрел мотоцикл Harley-Davidson FXS 2014 выпуска за 300 тысяч гривен. А уже в августе заплатил 805 тысяч гривен за автомобиль Land Rover Range Rover 2018 выпуска.
Вообще, автопарк семьи Кормышниких поражает — согласно декларациям, кроме двух автомобилей и мотоцикла, которые супруги приобрели в 2022 году, в собственности Юрия есть еще два джипа, купленных в 2020 году, а также 11 грузовиков. И это кроме 10 прицепов, 4-х полуприцепов и двух тракторов.
Также Ирина и Юрий Кормышкины являются одними из самых крупных землевладельцев — согласно декларации, пара имела 66 земельных участков на общую площадь в 115 га, 35 из которых были приобретены Юрием Кормышкиным в 2022 году.
Ирина Кормышкина является поклонницей тяжелого люкса, а ее не дешевые брендовые наряды иногда поражают и коллег в Раде, и простых украинцев. В ее гардеробе есть наряды от Versace, сумочки от Gucci и другие брендовые вещи. А в ноябре 2022 года ВАКС даже заставил Офис генерального прокурора начать расследование против Ирины Кормышкиной, которой подарили 20 млн грн и часы за 310 тыс. грн.
Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько стоят вышиванки Кормышкиной, Южаниной, Шуляк, и других политиков, и как они выглядят. Самая дешевая у Зеленского.