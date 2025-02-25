Стамбульское дерби обернулось уголовщиной для Моуринью (видео)

"Особенный" вляпался в скандал из-за своего длинного языка

На днях в Турции прогремело Стамбульское дерби, в котором встречались "Фенербахче" и "Галатасарай". К слову, португальский специалист Жозе Моуринью возглавляет "Фенербахче" с июня 2024 года.

Встреча, которая проходила в Стамбуле на стадионе "Рамс Парк", завершилась со счетом 0:0. После игры "Галатасарай" пообещал возбудить уголовное дело против "Особенного", передает пресс-служба турецкой команды в соцсети Х.

"С начала работы в Турции Моуринью выступал с уничижительными заявлениями в адрес турецкого народа. Мы заявляем о намерении возбудить уголовное дело в связи с его расистскими высказываниями, а также направить официальные жалобы в УЕФА и ФИФА", – говорится в заявлении клуба.

Отметим, после игры Моуринью заявил, что представители "Галатасарая" прыгали на скамейке запасных "как обезьяны".

Видеообзор матча "Галатасарай" - "Фенербахче"

Добавим, что по итогам 24-х туров "Галатасарай" (64 очка) лидирует в чемпионате Турции, "Фенербахче" (58) идет вторым.

Ранее сообщалось о словесной перепалке Моуринью с главным тренером "Ман Сити" Хосепом Гвардиолой. Португалец подколол испанца из-за дела против Горожан.