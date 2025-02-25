Москва услышит сложный вопрос. О чем будут говорить на предстоящих переговорах США и Россия

Об Украине тоже не забыли. Киев ожидает серьезный разговор

Предстоящей темой переговоров между США и Россией будет то, на что готов пойти Кремль для завершения войны в Украине. Президент Дональд Трамп серьезно намерен положить конец этой войне.

Об этом заявил госсекретарь Марк Рубио в интервью Breitbart News. Он также высказался по поводу американской резолюции в ООН, где РФ не называют агрессором.

По его словам, США намерены посадить за стол переговоров Россию и Украину и найти ответ на вопрос: "Заинтересованы ли вы в прекращении этого конфликта или нет?" Пока большинство даже представить не может, какие ответы прозвучат.

"Если вы поговорите с кем-то в Европе, они скажут вам, что Путин не заинтересован в прекращении войны. Они сказали, что будут, при соответствующих условиях. Мы не обсуждали, какие это условия. Следовательно, следующим шагом является встретиться с ними снова в какой-то момент, с нужной группой людей в комнате, чтобы начать определять, что нужно для России, чтобы остановить войну", — говорит Рубио.

Госсекретарь отмечает, что этот же вопрос будет поставлен и Украине, ведь в войне участвуют обе стороны. Трамп понимает, что этот процесс может затянуться и не хочет этого, потому сам инициирует путь к миру. По словам Рубио, стратегия Трампа может сработать, но завершение войны должны хотеть и Россия, и Украина.

Он подчеркнул, что резонансная резолюция США в ООН – один из шагов к миру. Этот документ не называет РФ агрессором и фактически сглаживает углы, чтобы Россия не наложила на него вето. Таким образом, Штаты пытаются наладить отношения с Москвой. Более того, ООН должна вспомнить, что одна из ее миссий — обеспечение мира, а не принятие стороны одной из стран.

"Президент Трамп хочет положить конец этой войне. Он считает, что много людей погибло, и хочет положить этому конец. Откровенно говоря, мы не считали благоприятным иметь что-то в ООН, что является антагонистическим к любой стороне. Мы пытаемся привлечь этих ребят к столу. К сожалению, Украина не согласилась, и она хочет двигаться дальше по своему. Затем мы обратились в Совет Безопасности с нашим компромиссом, который, по моему мнению, очень честная формулировка и в основном говорит, что "война — это ужасная вещь"", — пояснил Рубио.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп ответил, считает ли главу РФ Владимира Путина диктатором.