Есть пять способов: как хранить фасоль на зиму, чтобы в ней не завелась никакая "живность"

Полезные советы хозяйкам, как правильно хранить фасоль

Многие хозяйки после сбора урожая фасоли, задаются вопросом, как правильно хранить эти бобы, чтобы в них не завелись вредители. Есть много способов и мест, куда можно положить сухую зрелую фасоль, однако не все они удачные. "Телеграф" уже рассказывал, можно ли хранить чеснок в холодильнике, а сегодня делится, как правильно хранить фасоль на зиму, чтобы защитить ее от всякой "живности".

Как оказалось, есть аж пять безопасных способов хранения этих бобов, пишет ТСН. Предлагаем узнать о них подробнее.

Как в доме хранить фасоль на зиму

Заморозка может стать отличным решением. Она подходит не только для молодой мягкой фасоли, но и для зрелой и сухой. Сложите бобы в пакеты и отправьте в морозилку, тогда зимой она будет свежей.

Стеклянная банка с герметичной крышкой также может пригодится для хранения фасоли. Если ее высыпать в банку, положить зубчик чеснока и плотно закрыть крышку, никакая "живность" не позарится на ваш урожай.

Пластиковая бутылка подойдет для хранения идеально высушенной чистой фасоли. На дно можно также положить чеснок и лавровый лист, они отпугнут вредителей и не повлияют на вкус бобов.

На чердаке или в подвале можно хранить фасоль в стеблях. Чтобы грызуны и другие вредители не позарились на урожай — стебли фасоли нужно переложить высушенным укропом.

Подсушите в духовке собранную фасоль — высокая температура поможет избавиться от всей возможной "живности" в бобах, а также от личинок. А потом можно высыпать фасоль в стеклянные банки или пластиковые емкости с крышкой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно хранить морковь после сбора урожая. Так она не завянет и не прорастет.