Украина может начать продажу оружия и военной продукции за границу

Каждый проект будет тщательно согласован с Генеральным штабом

Украина планирует привлечь международные инвестиции в оборонную промышленность и не исключает возобновления экспорта вооружения собственного производства. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров.

Заявление сделал во время брифинга в Брюсселе, передает издание "Укринформ". При этом, как отметил глава Минобороны, каждый проект будет тщательно согласован с Генеральным штабом.

"В прошлом году, когда я стал министром обороны, мы сделали план наших способностей (по производству оружия – прим. ред.) в государственном и частном секторе… Первый шаг сделало государство и мы показали, что инвестировали первые деньги в оборонку. В этом году мы предложили нашим коллегам, чтобы они рассмотрели две-три опции", — сказал министр и рассказал о каких опциях идет речь.

"Первое – совместное предприятие, где государство и частный сектор инвестируют. Второе – где государство предоставляет 5 десятилетних контрактов. Третий шаг, чтобы предприятия или государство-партнер предоставило новые финансовые инструменты, такие как кредит, как экспортное финансирование", — заявил министр.

Как отметил Умеров, каждый проект будет тщательно согласован с Генеральным штабом и международными партнерами по кристаллизации совместных инвестиционных направлений.

"Некоторые страны сказали, что они хотят покупать украинское производство ракет, дронов, другой продукции для себя. Мы не исключаем этих возможностей, но я хочу, чтобы это было коллективное решение, поэтому в этом плане мы подготовим и представим руководство для принятия решения", – подчеркнул Умеров.

Министр также напомнил, что после начала полномасштабной войны с Россией в 2022 году Украина ввела запрет на экспорт военной продукции для обеспечения собственной армии. Однако в будущем экспорт может быть восстановлен при условии, что это будет отвечать национальным интересам.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина якобы рассматривает возможность отмены запрета на экспорт оружия, введенного после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Как уже отмечалось, этот запрет был введен в целях обеспечения украинской армии всем необходимым.

Однако источники "Телеграфа" утверждают, что рассмотрение экспорта FPV пока маловероятно. Причиной тому является теоретическая возможность того, что дроны попадут в РФ. Это риск не только попадания оружия нашего производства как такового, но и воровства технологий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что власти США не наказывают компании, поставляющие компоненты оружия в Россию. Западные компании, производимые полупроводниками, плевать хотели на соблюдение экспортного контроля.