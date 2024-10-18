Родился в России и снимался вместе с Тимати: где сейчас герой "Холостяка" Никита Добрынин и чем занимается (фото)

Добрынин воспитывает сына от брака с Дашей Квитковой

Украинский телеведущий Никита Добрынин завоевал всеобщую популярность благодаря романтическому шоу "Холостяк", новый сезон которого с Александром Тереном стартует очень скоро. Никита стал первым героем проекта, женившемся на девушке, которую он выбрал в финале — Даше Квитковой.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас украинский телеведущий и чем занимается. Мы вспомнили о нем несколько интересных фактов.

Творческий путь Никиты Добринина и шоу "Холостяк"

Никита Добрынин (Владислав Вакулович — настоящее имя) родился в 1987 году в пгт Провидения (Чукотский автономный округ РФ), а в 1991 году он вместе с семьей переехал в Черновцы. Там он поступил в национальный университет имени Ю. Федьковича и окончил факультет "Журналистики". Будучи студентом, он активно принимал участие в жизни университета, был ведущим мероприятий и участвовал в различных конкурсах.

В 2008 году Никита переехал в Киев и стал ведущим "Русского радио Украина", и его карьера стремительно пошла вверх. Он попал на телеэфир, стал ведущим хит-парада на музыкальном телеканале "М1" и с 2017 году начал возглавлять редакцию мужского глянцевого журнала XXL.

Никита Добрынин работал на "М1"

Летом 2018 года телеведущий принял участие в съемках украинской комедии "Продюсер". По сюжету он исполняет роль банкира. А в 2019 году Никита стал главным героем романтического шоу "Холостяк-9". Добрынин среди других "холостяков" отличился тем, что стал единственным, кто женился на девушке, которой отдал кольцо в финале программы. Избранницей Никиты стала блогер Даша Квиткова, их отношения стремительно развивались и в мае 2020 года они расписались, а в августе устроили на берегу Днепра шикарную свадьбу.

Никита Добрынин стал главным героем "Холостяка-9"

Никита Добрынин с экс-женой Дашей Квитковой

Свадьба Никиты Добрынина и Даши Квитковой

В 2021 году у пары родился первенец — сын Лев. Никита и Даша активно делились с подписчиками подробностями личной жизни и завоевали любовь миллионов украинцев. Но в 2023 году они развелись и продали дом, имущество делили через суд, но смогли сохранить хорошие дружеские отношения.

Никита Добрынин с сыном

Где сейчас Никита Добрынин и чем занимается

В 2021 году украинского шоумена Никиту Добрынина пригласили стать ведущим российского "Холостяка", где главным героем был рэпер Тимати, поддерживающий путинский режим. Эта новость шокировала многих поклонников Никиты и на пару обрушилась волна критики.

Тогда Никита объяснил, что долго думал, соглашаться ли на участие в проекте, но решил дать утвердительный ответ, заявив, что "это история не о политике, это история о любви". Но из-за коронавируса он не закончил участие в проекте.

Никита Добрынин на съемках российского "Холостяка"

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, Никита вступил в ряды ТрО и говорил, что сожалеет о своей работе в России и ему хотелось бы этого избежать. В ТрО он прослужил полтора месяца, а после занялся волонтерством.

Никита Добрынин вступил в ряды ТрО

Добрынин продолжает жить в Киеве, он является телеведущим нескольких программ, помогает украинской армии и стал владельцем доставки суши "Kabuki Sushi". Он активно ведет свою странице в Instagram, где делиться с подписчиками советами по дикции и о том, как важна постановка голоса. Также он показывает своего сына, с которым часто проводит время.

Никита Добрынин

Что касается личной жизни, то Никите приписывали романтические отношения с блогершей Чарой Хорив, но шоумен опроверг слухи. Однако сказал, что его сердце занято и его избранница не публичная личность.

Никита Добрынин сообщил, что сейчас его сердце занято

"Телеграф" писал ранее, где сейчас телеведущая Василиса Фролова, как выглядит и что говорит о войне. Перед войной она с ребенком выехала за границу.