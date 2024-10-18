Деньги РФ — на украинское оружие: министр обороны Дании рассказал об инновационной идее

Дания разработала уникальную модель поддержки Украины

В пятницу, 18 октября, Дания объявила о выделении Украине нового пакета помощи на сумму 2,4 млрд крон (свыше 321 млн евро). Пакет включает в себя увеличение фонда для закупки оборудования для Киева на 67 миллионов евро уже со следующего года, финансирование систем ПВО в сотрудничестве с Германией и заключение ряда соглашений с международными партнерами о предоставлении техники для поддержки новых бригад в Украине.

Кроме того, Копенгаген выступает с инновационной идеей создания специального инвестиционного фонда по развитию украинской оборонной промышленности. Простыми словами, это инвестиции в производство оружия непосредственно в Украине.

На полях министериала в Брюсселе в блицинтервью "Телеграфу" министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен рассказал подробнее о поддержке Киева и отношении к Плану победы.

— Господин министр, можете подробнее рассказать о планах Дании по созданию фонда для инвестиций в оборонную промышленность Украины? Как это будет работать?

— Идея состоит в том, чтобы инвестировать непосредственно в некоторые украинские оборонные компании, и на это есть три основных причины. Во-первых, это позволит быстро доставлять необходимое на поле боя. Во-вторых, гораздо дешевле инвестировать и покупать часть оборудования внутри Украины, чем закупать его в Европе. И последний аспект касается обслуживания и запасных частей — производство и поставку этого оборудования намного легче организовать в Украине, что будет значительной поддержкой для ВСУ.

*Для справки: ранее Дания уже начала напрямую финансировать производство оружия в Украине, в июле 2024 года таким образом было профинансировано производство 18 САУ "Богдана", их оперативно доставили на фронт.

— Я так понимаю, что есть идея использовать и замороженные российские активы для инвестиций?

— Вот именно. Дания от имени Европейского Союза ответственна за инвестирование 400 миллионов евро в ближайшие месяцы в прямые инвестиции для украинских оборонных компаний.

– И вы первые, кто это делает?

— Да, Дания – первая страна, которая ввела эту модель. Во время этой встречи (министров обороны НАТО в Брюсселе. — Ред.) я также увидел широкую поддержку со стороны других стран по этой инициативе, и надеюсь, что в ближайшие несколько недель другие страны также присоединятся, выделив средства для датской инициативы.

— Есть еще такой вопрос: вчера президент Зеленский и министр обороны Умеров представили в Брюсселе План победы. Ваше мнение насчет этого?

— Мы, конечно, поддерживаем, чтобы Украина снова стала свободной страной. Мы поддерживаем идею Зеленского и его правительства и также будем способствовать инвестициям в возможности, которые позволят Украине стать свободной и суверенной страной в будущем.

Я считаю, что это очень амбициозный план. Дания мощно поддерживала Украину последние два с половиной года и продолжит поддерживать ее в будущем.

Напомним, ранее министр обороны Швеции рассказал "Телеграфу" о шагах в направлении поставки истребителей Gripen в Украину.