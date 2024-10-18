Сотни тысяч долларов. Сын руководительницы МСЭК Хмельницкой обл. принялся лихорадочно декларировать деньги

Декларации Александра Крупы начали появляться уже после обысков и новостей об увольнении

Начальник Пенсионного фонда Хмельницкой области Александр Крупа, которого Государственное бюро расследований (ГБР) подозревает в незаконном обогащении, начал декларировать сотни тысяч долларов. Об этом стало известно "Телеграфу" из реестра НАПК.

Данные финансовые изменения произошли через несколько дней после обыска у его матери Татьяны Крупы, главы областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК). Правоохранители обнаружили деньги на общую сумму 6 миллионов долларов. Якобы за помощь в оказании инвалидности "уклонистам".

Так, вечером 15 октября на сайте НАПК появилось две декларации Александра Крупы. В них утверждается, что 7 и 8 октября (уже после обысков) он получил два солидных транша на общую сумму 9 миллионов 899 тысяч 222 грн (свыше 240 тысяч долларов).

7,5 миллиона гривен (181 966 долл.) как доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав. Деньги получил от Близнюка Евгения Петровича.

2 миллиона 399 тысяч 222 гривны (свыше 58 тыс. долларов) как доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав от Бицика Петра Николаевича.

Из декларации можем заключить, что по крайней мере 8 октября его увольнение не было оформлено официально. Ведь он подписал себя начальником ГУ Пенсионного фонда в Хмельницкой области. 11 октября в СМИ появилась информация, что Александр Крупа написал заявление об освобождении от должности по собственному желанию.

Ранее "Телеграф" сообщал, что глава МСЭК сделала "инвалидами" полсотни прокуроров в Хмельницкой области. Прокуроры с такой инвалидностью вроде бы продолжают получать от государства пенсии.