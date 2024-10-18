Украина и Румыния подписали Соглашение о сотрудничестве в области предотвращения, ограничения и смягчения последствий ЧС

Украина и Румыния подписали Соглашение о сотрудничестве в области предотвращения, ограничения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций.

Об этом Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил по итогам визита в Румынию.

"Взаимопомощь — ключевое слово не только в тексте Соглашения, но и в характеристике отношений между МВД Украины и Румынии. Пожарно-спасательные ведомства наших стран будут более оперативно реагировать на запросы о помощи и будут работать вместе над предупреждением возникновения чрезвычайных ситуаций", — подчеркнул Глава МВД Украины Игорь Клименко.

Министр отметил, что украинские спасатели имеют неоценимый опыт работы в сверхсложных условиях. И, несмотря на полномасштабную войну, Украина всегда готова подставить дружеское плечо в сфере гражданской защиты населения.

"В свою очередь нам интересен опыт работы румынской системы оповещения населения об угрозах RO-Alert. Поэтому договорились с Министром Предой о направлении специалистов ГСЧС Украины в Румынию для более детального изучения этой системы и проведения совместных тренировок. Усиливаем гражданскую безопасность вместе", — заявил Глава МВД Украины.