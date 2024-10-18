Как часто Украина будет получать помощь от США в рамках Плана победы, рассказал Зеленский

Украина должна усилить свои позиции в кратчайшие сроки

Украина будет получать каждые 2-3 недели пакеты помощи от США. Их основная цель — усилить наше государство в ближайшие месяцы, октябрь-декабрь.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью в телемарафоне "Єдині новини". По его словам, все это он обсудил с действующим президентом США Джо Байденом 2 дня назад, то есть 16 октября.

"Мы будем получать раз в 2-3 недели пакет помощи от США, это обсудили с Байденом 2 дня назад", — сказал Зеленский.

Отмечается, что речь идет о пакете помощи на 500 млрд долларов. Однако пока глава государства не будет разглашать, что именно в них. По его словам, детали украинцы узнают уже по факту их получения в ближайшее время.

"Пакеты будут большие от 500 до 750 млн долларов. Их Украина будет получать в ближайшие месяцы, на что и рассчитан План победы", — объяснил Зеленский.

В то же время, президент добавил, что страны, которые не помогали Украине во время войны, не видели секретных приложений Плана победы. По его словам, не так уж много стран среди них, которые хотели их увидеть, но в этом мало смысла.

"Приложения открыты и переданы сегодня тем странам, которые конкретно имеют те пункты, чтобы усилить Украину. Если в том или ином государстве, даже наших ближних партнеров, этого нет, чтобы нас усилить, для чего давать приложение?" — сказал Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Белом доме объяснили, действительно ли в НАТО готовы принять Украину.