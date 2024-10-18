Зеленский и Путин одновременно выступили с заявлениями о войне: главные цитаты

Все территории, которые сейчас под оккупацией РФ, – это временно

В пятницу, 18 октября, президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд заявлений во время интервью по поводу переговоров с РФ, помощи США и Плана победы. В то же время и лидер РФ Владимир Путин во время брифинга на БРИКС тоже наговорил немало.

"Телеграф" собрал самые главные и яркие цитаты обоих политиков. В большинстве своем они касаются не только войны в целом, но и работы с партнерами.

Главные заявления Путина

Россия имеет уникальные отношения с Китаем , доверительные. Объем торгово-экономических связей растет очень быстро. Китай – наш главный стратегический партнер и союзник.

, доверительные. Объем торгово-экономических связей растет очень быстро. Китай – наш главный стратегический партнер и союзник. США нужно задуматься — они испортили отношения с Россией , вводят постоянные санкции, но это негативно отражается именно на них.

, вводят постоянные санкции, но это негативно отражается именно на них. США тянут европейцев и НАТО в конфликт с Китаем, как маленьких собачек. Их туда, как на аркане, тянут, как маленьких собачек, большие дяди за собой.

G20 – хороший форум, если его не политизировать. Но если я приеду, это нарушит хорошую работу форума.

Украина говорила о возможности создания ядерного оружия еще до горячей фазы конфликта, Россия этого не допустит.

Мы готовы вести диалог о мирном разрешении конфликта , но только на базе документа в Стамбуле, парафированном Украиной. Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт в Украине как можно быстрее и мирными средствами. Однако Украина не ведет переговоры, а выдвигает перечень требований.

, но только на базе документа в Стамбуле, парафированном Украиной. Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт в Украине как можно быстрее и мирными средствами. Однако НАТО воюет с нами руками украинских солдат, которых Украина не жалеет в пользу третьих государств. Потому Россия готова к продолжению вооруженной борьбы, победа будет за нами.

Также Путин заявлял, что Россия становится один из передовых разработчиков ИИ, а также в изготовлении отечественного оружия не отстает.

Главные заявления Зеленского

Мы будем получать раз в 2-3 недели пакет помощи от США , это обсудили с Байденом 2 дня назад.

, это обсудили с Байденом 2 дня назад. У всех, кто критикует первый пункт Плана победы (о НАТО), нет альтернативного варианта. Они могут нам сказать только о замороженном конфликте.

Мы не собирались создавать угрозу миру ядерным оружием. Я считаю, что Украина должна быть в НАТО и аргумент, что во время Будапештского меморандума мы отдали ядерное оружие и гарантировали этим себе безопасность. Если бы Украина не отдавала ядерное оружие — это был бы тот самый "зонтик", который есть у других ядерных государств.

Я считаю, что Украина должна быть в НАТО и аргумент, что во время Будапештского меморандума мы отдали ядерное оружие и гарантировали этим себе безопасность. Если бы Украина не отдавала ядерное оружие — это был бы тот самый "зонтик", который есть у других ядерных государств. Чтобы разговаривать с россиянами, необходимо усилить Украину . Если у нас есть соответствующее оружие, даже если есть от всех положительная поддержка Плана победы — это уже шаг вперед. Ты уже находишься в другой ситуации. Уж когда ты разговариваешь на той или иной площадке с россиянами, потому что партнеры их видят повсюду, мы не против. Мы им говорим: "Вы хотите, чтобы мы с россиянами говорили? Так усилите нас. Чтобы мы сидели за столом равноправно, а не чтобы стул где-то там в стороне стоял".

. Если у нас есть соответствующее оружие, даже если есть от всех положительная поддержка Плана победы — это уже шаг вперед. Ты уже находишься в другой ситуации. Уж когда ты разговариваешь на той или иной площадке с россиянами, потому что партнеры их видят повсюду, мы не против. Мы им говорим: "Вы хотите, чтобы мы с россиянами говорили? Так усилите нас. Чтобы мы сидели за столом равноправно, а не чтобы стул где-то там в стороне стоял". У некоторых партнеров время от времени возникает желание о прямых переговорах с РФ. Наше мнение не изменилось, мы считаем, что не могут быть переговоры о нас без нас.

Все территории, которые сейчас под оккупацией РФ, – это временно. Пока Украина не признает юридически даже одно село, которое под оккупацией РФ, оно останется украинским.

К тому же, по словам Зеленского, некоторые партнеры хотели бы, чтобы в Украине уменьшили мобилизационный возраст, но сегодня это опасно. Поэтому планов по мобилизации 18-летних нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о девяти заявлениях Путина об окончании войны с Украиной.