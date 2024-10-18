Шольцу не понравились некоторые пункты Плана победы Зеленского: что он будет делать

Война Украины и России не должна стать войной НАТО и РФ

Ключевые пункты Плана победы Украины президента Владимира Зеленского, в которые входит и вступление в НАТО, не понравились канцлеру Германии Олафу Шольцу из-за опасений дальнейшей эскалации войны со стороны России.

Об этом пишет Bild. Отмечается, что Шольц открыто критиковал некоторые пункты плана после саммита ЕС в Брюсселе.

По его словам, главный приоритет — чтобы война Россия и Украины не стала войной НАТО и РФ. Некоторые пункты плана могут в этом помочь, а не остановить конфликт.

Шольц также подчеркнул, что в своем решении не поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus он непреклонен.

"Я не считаю такие снабжения правильными, и так оно и останется", — сказал канцлер ФНР.

Как пишет издание, Шольц намерен блокировать скорейшее приглашение Украины в НАТО. Подтверждая правильность своего мнения, он напомнил, что во время последнего саммита НАТО в Вашингтоне Альянс так и не склонился в пользу приглашения (против этого выступали США и Германия).

Тогда в резолюции подчеркивалось, что приглашение в НАТО может состояться только после того, как согласятся все союзники и будут выполнены все условия приема. К таким условиям относятся реформы в области демократии, экономики и безопасности.

В то же время эту позицию Шольца украинцы в сети не одобрили, более того, пользователи писали, что не удивлены этим решением.

Ранее "Телеграф" рассказывал, разрушит ли План победы Зеленского отказ Германии предоставить Украине Taurus.