Политический обозреватель, блогер Михаил Шнайдер проанализировал слухи вокруг возможного увольнения главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова

В последнее время активно циркулируют слухи об увольнении главы ГУР Кирилла Буданова. Не секрет, что военная разведка – одна из самых успешных боевых структур. Зачем же ломать то, что так хорошо работает?

Ответ на этот вопрос нашли любознательные журналисты. Они выяснили, что некоторым заинтересованным лицам очень хочется разорвать разведку в клочья, разъединить ее подразделения, разрушив все, что так тщательно выстроил руководитель ГУР. И лишить его международного влияния. Конечно, сам Буданов на это никогда не согласится, поэтому для реализации этого плана его нужно устранить.

Да вот в чем проблема – повод никак не находится! Нет в работе разведки заметных ошибок и просчетов. Напротив – почти все успешные операции последних месяцев, в том числе на вражеской территории – это их рук дело. Причем это только то, что известно широкой публике, а, учитывая специфику службы, наверняка их "портфель" гораздо больше.

Еще одно чувствительное препятствие для тех, кто стремится уволить Буданова – отношение к нему собственных подчиненных и представителей других подразделений. Без лишнего пафоса и преувеличения можно сказать, что глава ГУР является примером для многих. И это просто понять: Буданов – не тот пузатый кабинетный генерал, которыми мы их представляем. Это боевой офицер, участвующий в самых рискованных операциях, первым бросается в ад. Конечно, он вызывает доверие и уважение у своих собратьев.

И это подтверждают многочисленные отзывы коллег о "господине генерале", как его между собой неформально называют собратьями. Так, командир подразделения ГУР "Кракен" Евгений Шкиров ("Викинг") рассказывает, что Кирилл Буданов максимально близок к простым солдатам, со всеми приветлив и не болеет "звездной болезнью", как многие другие руководители. Подчиненные рассказывают, что глава ГУР часто участвует во многих операциях, в том числе опасных. И о том, что вместе с ними в группе был сам Буданов, они узнают только по завершении операции, когда все снимают маски.

Но это – лирика, у нас не в первый и не в последний раз увольняют руководителей, популярных и обожаемых их подчиненными. Конечно, увольнение Кирилла Буданова деморализует и ГУР, и другие подразделения, потому что если увольняют того, кто сумел блестяще наладить работу своего ведомства, то чего ждать другим? Но еще важнее, как такое увольнение может быть воспринято нашими западными партнерами. Они явно не в восторге от идеи кадровых изменений в разведке, и в ходе неформальных дипломатических коммуникаций этот вопрос также поднимается. Их беспокойство можно объяснить: после неожиданного увольнения экс-главы Сил Специальных операций Виктора Хоренко год назад западные партнеры насторожились, ведь после этого ССО не смогли восстановить свою прежнюю эффективность. Конечно, Запад не желает повторения этого сценария с ГУР.

Тем более что наши партнеры вкладывали в военную разведку Украины и силы, и средства. Поэтому увольнение Буданова может не только ударить по моральному духу, но и вызвать непредсказуемые последствия партнерских отношений с нашими зарубежными донорами. Смена руководителя — это всегда риск, особенно когда речь идет о лидере с такой репутацией и авторитетом, как у Буданова.

Прежде чем прыгать на эти грабли, стоит задуматься: стоит ли игра свеч? Западные партнеры явно не готовы к такой "перемене мест", и логично, что они сопротивляются и пытаются привести в сознание тех, кто во что бы то ни стало добивается увольнения главы ГУР. Это вопрос не только эффективности сделок, но и доверия, которое нельзя купить или найти на рынке. Успех спецопераций во многом основывается на связях и контактных лицах. Буданов за два года выстроил целую систему таких контактов, которая позволяет успешно проводить спецоперации, освобождать пленных, вербовать вражеских военных. Сможет ли новый человек, который придет вместо Буданова – каким бы профессиональным и опытным он ни был – так быстро все это наладить? Вопрос риторический.

Итак, подытоживая: конечно, никто и ничто не способно остановить заинтересованных в увольнении Буданова, если они приняли такое решение. Однако я все же не теряю надежды достучаться до тех, кто ради удовлетворения меркантильных интересов идет на такой риск. Возьмите себя в руки и рассуждайте трезво! Кирилл Буданов – человек на своем месте, пользующийся уважением и авторитетом как среди своих подчиненных, так и среди западных лидеров. Возглавляемая им военная разведка за последние два года стала мощным боевым подразделением со значительным потенциалом. И уволить сейчас Буданова – значит, свести на нет работу ГУР за этот период, отбросить ведомство далеко назад и значительно усложнить его будущие успехи.