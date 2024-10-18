Украинцы искусственно накручивают проблему, считает старший солдат "Берлин"

Украинское общество все чаще поднимает тему самовольного ухода из частей (СОЧ) бойцов. Причинами массового явления называют отсутствие ротаций и четких сроков службы, неукомплектованность боевых подразделений и отсутствие реального наказания за самоволку. Однако настоящая причина может скрываться в другом.

Об этом "Телеграфу" рассказал Герой Украины, старший солдат 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ "Эдельвейс " Иван Черный ("Берлин") в интервью: "Я не устал от войны! По одной простой причине": Герой Украины" Берлин" о победе, СОЧ и уклонистах".

— Это просто одна из топовых тем для обсуждения в украинском информационном пространстве, которая пришла на смену "плохим" коррумпированным ТЦК-шникам, которых били, которым плевали в лицо и жгли машины, — считает старший солдат.

По его мнению, это искусственное накручивание проблемы в интересах врага.

— Для большинства населения обе темы (коррупция ТЦК и СОЧ. — Ред .) — обычное оправдание тому, почему они или их родные не воюют в ВСУ. Эдакая удобная правда. Это абсолютное неуважение к Вооруженным силам, – говорит боец.

По его словам, ни его побратимы, ни бойцы из соседних подразделений не покидают позиции и не бегут с передовой.

— Если бы это действительно носило массовый характер, разве могли бы мы сдерживать врага два с половиной года полномасштабной войны? Несмотря на очень тяжелую работу и очень тяжелые бои, ребята держатся. А случаи СОЧ были и раньше, они есть сейчас, и они будут, и тут ничего не изменится, — подытожил "Берлин".

Ранее "Телеграф" писал, что с 2022 года уже более 100 тысяч военных осуществили СОЧ.