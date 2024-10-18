ТЦК заблокировали завод Steko, директор которого ранее оскорблял военных (реакция соцсетей)

Директор обратился за помощью к военным для решения вопросов по ТЦК

В компании Steko, гендиректор которой Сергей Положай оскорблял и обзывал военных, рассказали, что завод заблокирован представителями ТЦК. От имени предприятия руководитель в фейсбуке обратился за помощью к военным для "решения этого вопроса".

"В настоящее время деятельность нашего завода заблокирована представителями ТЦК, что оказывает серьезное влияние на работу предприятия. Мы просим вашей помощи в решении этого вопроса, чтобы мы могли продолжать работать и поддерживать вас и наших сотрудников", — говорится в сообщении. В сообщении также есть слова благодарности военным и ВСУ и рассказ о постоянной помощи на фронте.

Положай отмечает, что во Львове и Днепре компания предоставляет машины, которые помогают в строительстве окопов, укреплений и блиндажей. А также снабжает дровами для отопления.

Реакция общественности

Впрочем, вместо поддержки пользователи соцсетей заявили, что они на стороне ТЦК и осуждают компанию после проделок ее директора. В частности, украинский волонтер, политик и общественный деятель Юрий Бирюков написал в своем фейсбуке, что "так бывает, когда мозга нет". Он намекает, что нелогично просить помощи у военных, чтобы "решить вопрос" с военными.

"Особенно меня поразило то, что контора аргументирует обращение к военным тем, что она, контора, помощь ВСУ — "На сегодняшний день мы уже перечислили 778 055 грн на счет Министерства обороны Украины для материально-технического обеспечения". Перечислили 778 055 на счета МО – молодцы. Любой донат — это клево. Но это прав никаких не прибавляет. Так бывает. Была такая контора, ездил владелец на красный и быковал на военных. Что же могло пойти не так?", — говорится в его сообщении.

Журналист, блогер, а теперь военный ВСУ Александр Рудоманов также прокомментировал сообщение гендиректора компании по производству окон. Он говорит, что компания похвасталась, что перевела на ВСУ 778 055 грн. "Это замечательно, но 778 055:(2*12+8)=25 тысяч грн ежемесячно от такой крупной компании. 500 баксов ежемесячно. Если учесть, что они пишут что у них 2670 сотрудников, то получается примерно меньше 10 грн за сотрудника в месяц (это не о военном сборе, если что). Комментаторы им тоже не поверили:

Новость быстро разошлась пабликами в Telegram. Здесь комментаторы разделились на 2 лагеря – одни травят директора Положая, другие – представителей ТЦК.

Ранее "Телеграф" писал, что в Steko попытались оправдать инцидент с директором и ТЦК, но сделали только хуже. Там заявили, что опубликованное видео не полно, и контекст ситуации потерян и изложен в выгодном для кого-то свете.