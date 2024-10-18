"Не буду больше служить": Татьяна Черновол рассказала, как украинцы захейтили ее детей

На странице в Фейсбуке, в условиях очень ограниченного общения, она пытается компенсировать эмоциональную составляющую

Бывшая нардеп, ныне военная Татьяна Черновол, заявила, что у ее детей было психологически не простое детство. По ее словам, они не испытывали ни уважения, ни заботы по поводу того, что их отец погиб за Украину в АТО.

Они постоянно ощущали обиду за ложь и осквернение их матери. Об этом она написала на своей странице в Facebook. Черновол пишет, что ее дети постоянно испытывали ненависть окружающих, когда находились рядом со мной в общественных местах.

"Был один единственный раз, когда они почувствовали гордость. Мы пошли на "лазелки" в парк Партизанской славы в Киеве, и когда мы лезли на подвесном маршруте дети увидели внизу под соснами бетонную глыбу, которая была разрисована превращенной энтузиастами в памятник Революции Достоинства и там была моя фамилия, как героини Майдана. Было так неожиданно и приятно увидеть немного уважения хоть и в зарослях после долгих лет жизни в позоре.

Черновол добавила, что после Майдана она получила орден "За мужество". Она считала, что это поздно и несправедливо было получить ее в 2019 году и унизительно, потому что не на годовщину Майдана, а на 8 марта.

"Но общество считало иначе, что я вообще не имела на него права и меня буквально распяли в публичном пространстве, был даже флешмоб Таня#верни#орден. Единицы за меня тогда вступились. А сейчас, эй, общественность, как вы считаете, я заслужила тот орден за Майдан, особенно на фоне того, что за Майдан преследуют только меня (мое судилище, где меня ждет высшая мера за сожжение офиса Партии Регионов только отложено в связи с войной)", — добавила она.

"А теперь к чему я это вспоминаю. Чтобы объяснить, что я больше не буду представлять интересы общества в Верховной Раде. После той несправедливости, которую пережила я и моя семья, я не хочу и не буду больше служить толпе и имею право на Такой выбор. То есть в ВР я больше не уйду.

По ее словам, на странице в Фейсбуке, в условиях очень ограниченного общения, она пытается компенсировать эмоциональную составляющую.

"Приведу еще один показательный пример, имеющий отношение к современности. Итак, первый год майдановской власти. Я депутат, у меня сложное психическое состояние, вдова, еще больная после нападения на Майдане на это накладывается огромная ответственность перед людьми и Украиной. Мне очень тяжело. Как мамы меня нет. Я даже если дома, закрываюсь, чтобы дети не слышали как я плачу… Отец мой ведет мою дочь Ивану в пиццерию. Там плазма и крутится Вечерний квартал с сюжетом, какие придурки стали депутатами. Особенно издеваются надо мной — "хохотливая сучка со справкой из психбольницы". Малая Иванка тогда спросила: деду чего все над моей мамой смеются? Папа не знал, что ответить. Когда он рассказал, об этом маме, слезы стояли в его глазах. Кстати, мой отец не дожил до времени, когда перестали смеяться… Война освободила меня из ада…", — подытожила она.

Ранее "Телеграф" писал, чем прославилась экснардепка Татьяна Черновол.