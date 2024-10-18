Села в СИЗО и не платит 500 млн залога. Что сейчас с экс-главой МСЭК Хмельнийкой обл., деньгами, и чем удивил ее сын

Сын Татьяны Крупы после обысков задекларировал немалую сумму

Прошло уже полмесяца с момента обысков у Татьяны Крупы, главы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК). Чиновница дома и на работе держала сумки с долларами, общая сумма найденного – 6 млн дол.

Ее учреждение якобы выдавало уклонистам справки об инвалидности. Пикантности ситуации добавляет то, что она была депутатом облсовета от партии "Слуга народа".

"Телеграф" узнает подробности: что с Татьяной сейчас, где она сидит, и как уволился ее сын Александр (также влиятельный чиновник, по совпадению на днях задекларировавший кучу денег).

Предыстория

Владимир Крупа, фото ГБР

Это — муж главы МСЭК Татьяны Крупы, Владимир, ставший героем соцсетей, потому что во время обыска ГБР прилег на диван с пачками долларов. Деньги находили везде: в офисе, дома и у родственников Крупы 3 и 4 октября 2024 года.

Обнаружили почти 6 миллионов долларов в разных валютах. Две сумки с полмиллионом долларов Крупа выбросила в окно. Среди других ценностей были брендовые украшения и дорогие часы.

У родственников Крупы нашли 30 объектов недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, 9 элитных авто, корпоративные права на 48 млн грн, гостиницу почти на 3 тыс. м2, недвижимость в Австрии, Испании и Турции. На валютных зарубежных счетах семья накопила почти 2,3 млн долларов.

ГБР считает, что деньги глава МСЭК получила от уклонистов за заключения об инвалидности. Заключения были оформлены незаконно. Чиновнице сообщили о подозрении в незаконном обогащении по ст. 368-5 Уголовного кодекса.

"Сидит" ли сейчас Татьяна Крупа и где именно

Татьяна Крупа уже несколько дней находится в Киевском СИЗО, куда она попала после избрания меры пресечения. Таким образом, долларовая миллионерша оказалась в одном из самых неспокойных во время воздушных тревог районов Киева, на Лукьяновке.

Лукьяновское СИЗО

7 октября Печерский райсуд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 декабря с возможностью внесения залога 500 млн 1528 гривен. Средства она еще не вносила. Адвокат Крупы Анжелика Моисеева утверждает, что сумма непомерна для ее подзащитной. Защита подавала апелляцию:

"Сумма залога в 500 миллионов гривен беспрецедентна и превышает любые разумные границы", — отмечается в сообщении юридической фирмы.

К слову, найденные во время обысков пачки долларов не были задекларированы. У следствия как раз есть вопросы относительно происхождения средств, и Татьяне нужно будет это объяснять. Залог платить нужно деньгами с установленным происхождением.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрит жалобу Крупы 23 октября. Материалы судебного дела были направлены также в Киевский апелляционный суд.

Пока Крупа сидит в СИЗО и оспаривает арест, ей уже нашли замену. Хмельницкий облсовет назначил временным и.о. Юрия Бевзюка — врача-хирурга того же учреждения, которое возглавляла Крупа.

В то же время, по данным СМИ со ссылкой на источники, дело Крупы ГБР передало НАБУ. Но кроме этого сообщения пока официальных комментариев не было.

Где сейчас деньги

Пачки долларов, которые мы видели на обыске ГБР, до сих пор не арестовали. Они стали объектом баталий в судах.

Так, "Главком" пишет, что данная информация озвучивалась на судебном заседании в отношении Крупы 17 октября (касалось обжалования меры пресечения, заседание перенесли).

Ходатайство об аресте было подано 4 октября, но Винницкий городской суд отказал Офису генпрокурора в аресте ряда имущества, изъятого в рамках уголовного производства.

При обыске средства изымают и идут в суд, чтобы наложить арест, объяснила данную процедуру "Телеграфу" старший юрист юридической компании "Приходько и партнеры" Лилия Мамедова.

"Все фиксируется в протоколе о проведении обыска, упаковывается в зип-пакеты. У каждого пакета есть личный номер, указывающийся в протоколе. Указывается и сумма, которая находится в каждом пакете. И изымается непосредственно, имея статус временно изъятого имущества, на хранение или к следователю, или к прокурору", — заявила Лилия Мамедова.

Далее у стороны обвинения есть несколько дней для того, чтобы наложить арест в судебном порядке на изъятое имущество. Кстати, арестовать можно не только деньги, но и телефоны, часы.

"Если следователь или прокурор не накладывает арест в судебном порядке в течение нескольких дней, тогда имущество обязательно должно быть возвращено владельцу. Оно не может на постоянной основе храниться, если не был наложен арест у следователя или прокурора", — отмечает юрист.

Мамедова обратила внимание на то, что отказ суда арестовать имущество выглядит нетипично. Предполагает, что сторона защиты имела веские аргументы.

"Обычно первая инстанция массово удовлетворяет без, скажем так, дополнительного внимания, ходатайства о наложении ареста. А уже апелляционная инстанция рассматривает дело более или менее по существу и отменяет. Поэтому это весьма странная ситуация", — отметила юрист.

Из своей практики Мемедова рассказывает, что судебная волокита может продолжаться до бесконечности. К примеру, прокуратура может подать в суд аналогичное предварительной просьбе об аресте на следующий день после его отмены в апелляционной инстанции.

Телеграф будет следить за ходом событий.

Полпрокуратуры "инвалидов"

На неделе появилась еще одна пикантная деталь от журналиста Юрия Бутусова — 51 прокурор Хмельницкой области во главе с областным прокурором Алексеем Олейником якобы имеют инвалидность 2-й группы и не подлежат мобилизации. Каждое заключение об инвалидности был принят по решению главного врача МСЭК Татьяны Крупы. Эти лица получали и продолжают получать от государства пенсии за инвалидность – согласно решениям начальника Пенсионного фонда Александра Крупы (сын Татьяны).

Что интересно – с ростом карьеры росли и пенсии (в разы), выдаваемые из-за инвалидности прокуроров, пишет Бутусов.

Генпрокурор Андрей Костин подписал приказ о проведении служебного расследования, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Председатель Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник (сам с инвалидностью) заявил, что Бутусов опубликовал не совсем соответствующую действительности информацию об инвалидности "почти всех" прокуроров Хмельницкой областной прокуратуры.

"Количественный состав прокуратуры области — 225 прокуроров. А инвалидность имеет только 48 (цифра отличается от озвученной Бутусовым — Ред.), поэтому утверждать, что вся прокуратура состоит из лиц с инвалидностью, не является правильным. Более того, инвалидность большинства работников получена не за последние годы", — написал Олейник.

Он отметил, что в 2005 году получил травму на рабочем месте, изучая материалы уголовного производства. Группу инвалидности ему дали в 2017 году, задолго до назначения на должность.

17 октября Алексей Олейник приказом генерального прокурора был уволен. Однако… по собственному желанию. Служебное расследование по прокурорам-инвалидам продолжается.

Сын Крупы задекларировал кучу денег и уволился

В сообщении ГБР также говорилось, что в незаконном обогащении подозревают и сына Татьяны Крупы, Александра Крупу. Он занимает руководящий пост в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.

Однако по совпадению, сразу после обысков Александр Крупа уволился. Новости об этом попали в СМИ 11 октября. Мол, тот написал заявление об уходе с должности по собственному желанию. В настоящее время временно исполняет обязанности первая заместительница Мария Квятковская.

Но что интересно – вечером 15 октября Александр Крупа задекларировал кругленькую сумму – более 240 тысяч долларов (9 899 222 грн). Как стало известно "Телеграфу" из реестра НАПК, он задекларировал:

7,5 миллиона гривен (181 966 долл.) гривен как доход 7 октября от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав. Деньги получил от Близнюка Евгения Петровича.

2 миллиона 399 тысяч 222 гривны (свыше 58 тыс. долларов) он получил 8 октября как доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав от некоего Бицика Петра Николаевича.

Из декларации можем заключить, что по крайней мере 8 октября его увольнение не было оформлено официально. Он подписал себя начальником ГУ Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что у Татьяны Крупы обнаружили значительные суммы в польских банках. Как оказалось, сотни тысяч долларов она положила на счет еще в 2022 году.