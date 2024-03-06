Топ-5 подарков на 8 марта: для мамы, для любимой, для коллег по работе (фото)

Абсолютно все женщины достойны внимания, искренних слов, заботы и приятных сюрпризов

В преддверии 8 марта возникает закономерный вопрос, что подарить важным женщинам в вашей жизни. Все разные – сильные, волевые, смелые, уязвимые, нежные, брюнетки-блондинки, с курносым носиком, с носиком картошечкой, с веснушками, с морщинами, в платьях, в джинсах, в военной форме, на базаре, в офисе, в магазине, в окопе, в университете и т.д.

"Телеграф" предлагает лучшие подарки на 8 марта для представительниц прекрасной половины человечества. С цветами вы точно не прогадаете, а еще можно подумать и о хорошем сюрпризе.

Что подарить маме

Техника или инвентарь для кухни

Кухонные весы, гриль, оригинальные формы для печенья, коврики для теста, градусник для духовки, электровафельница – всего этого точно не бывает много для заботливой хозяйки.

Семейная фотосессия

Вытащите маму к профессиональному фотографу. Зафиксируйте радостные моменты на камеру. Точно будет каждый раз приятно смотреть на фотографии в рамке или на стене.

Семейная фотосессия – это круто

Украшение

Не обязательно это должно быть что-то очень дорогое и фешенебельное. Главное – внимание, которое мама точно почувствует. Поищите красивую подвеску, изящный серебряный крестик или браслет с полудрагоценными камнями.

Серебряный крестик – оберег от зла

Духи

Побалуйте маму духами. Главное – угадать с ароматом, чтобы мама действительно радовалась подарку, а не ставила его в сервант пылиться.

Духи — отличный выбор

Набор для рукоделия

Мамы часто очень любят рукоделие. Подарите маме все для вышивания, вязания, бисероплетения или картину для рисования по номерам, чтобы расслабляться и отгонять от себя стресс.

Что подарить любимой жене или девушке

Сертификат на курсы

Нет предела совершенству. Не забывайте об этом, думая о любимом человеке. Возможно, ваша жена мечтает получить вторую профессию, не требующую окончания вуза. Курсы – это идеальный вариант, чтобы изменить декорации и попробовать что-нибудь новое. А вдруг ваша любимая – это талантливый визажист, парикмахер, массажист, мастер маникюра. Позаботьтесь о том, чтобы ее таланты раскрылись.

Кошелек

Хороший вариант подарка – кошелек. Выбрать среди множества красивый — не проблема. Обращайте внимание на цвет, который нравится вашей любимой и не забудьте положить несколько купюр в обновку, чтобы водились деньги.

Хороший кошелек

Духи

Такой подарок порадует и маму, и любимую, и бабушку, и сестру. Следует только знать любимые ароматы. Флакончиков с духами не бывает много – это знает каждая женщина, поэтому такой подарок не будет котом в мешке.

Набор косметических средств

Здесь есть где разгуляться. Лосьоны для тела, маски, тоники, сыворотки, пенки для волос, массажеры для лица с полезными кремами и т.п. Все это нужно женщине. Совершенно все. Только загляните как-то, чем пользуется любимая каждый день.

Книга

Ваша возлюбленная любит читать? Порадуйте ее книгой или несколькими. Найдите идеальный вариант для чтения. При желании это не затруднительно.

Книга – для читающих дам

Что подарить коллегам

Подарочный шоколадный набор

Все женщины любят сладкое. Покажите ту, которая скажет, что нет. И подарите ей бутылку виски (шучу). Вкусные шоколадки с орешками, изюмом в эстетической упаковке – и все, гормон счастья в кармане и дружелюбная атмосфера гарантирована.

Мыло ручной работы со скрабом для тела

В настоящее время это очень популярные сюрпризы. Они пахнут руками мастериц, изготовленные из лучших ингредиентов и выглядят очень привлекательно. Стоит найти мастера, который делает это с душой.

Мыло ручной работы

Красивый ежедневник с модной ручкой

Такая вещь точно пригодится для коллег. Заметки, напоминания, планы, календарь – все в красивом блокноте. Почему бы и нет?

Крепкий кофе или набор ароматного чая

Разве такое бывает лишним? А ароматы? Представьте, как берут красивую чашку с любимым напитком. М-м-м, объедение.

Даря качественный кофе — не прогадаете

Настольная лампа

У вас никогда не возникало такого вопроса – мало света. Так вот, подарите коллеге настольную лампу. Ничего, если у нее уже одна есть дома. Вы выберите оригинальную и интересную, в ярких цветах. Очень нужная вещь, кстати.

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