Топ-5 подарков на 8 марта: для мамы, для любимой, для коллег по работе (фото)
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Абсолютно все женщины достойны внимания, искренних слов, заботы и приятных сюрпризов
В преддверии 8 марта возникает закономерный вопрос, что подарить важным женщинам в вашей жизни. Все разные – сильные, волевые, смелые, уязвимые, нежные, брюнетки-блондинки, с курносым носиком, с носиком картошечкой, с веснушками, с морщинами, в платьях, в джинсах, в военной форме, на базаре, в офисе, в магазине, в окопе, в университете и т.д.
"Телеграф" предлагает лучшие подарки на 8 марта для представительниц прекрасной половины человечества. С цветами вы точно не прогадаете, а еще можно подумать и о хорошем сюрпризе.
Что подарить маме
Техника или инвентарь для кухни
Кухонные весы, гриль, оригинальные формы для печенья, коврики для теста, градусник для духовки, электровафельница – всего этого точно не бывает много для заботливой хозяйки.
Семейная фотосессия
Вытащите маму к профессиональному фотографу. Зафиксируйте радостные моменты на камеру. Точно будет каждый раз приятно смотреть на фотографии в рамке или на стене.
Украшение
Не обязательно это должно быть что-то очень дорогое и фешенебельное. Главное – внимание, которое мама точно почувствует. Поищите красивую подвеску, изящный серебряный крестик или браслет с полудрагоценными камнями.
Духи
Побалуйте маму духами. Главное – угадать с ароматом, чтобы мама действительно радовалась подарку, а не ставила его в сервант пылиться.
Набор для рукоделия
Мамы часто очень любят рукоделие. Подарите маме все для вышивания, вязания, бисероплетения или картину для рисования по номерам, чтобы расслабляться и отгонять от себя стресс.
Что подарить любимой жене или девушке
Сертификат на курсы
Нет предела совершенству. Не забывайте об этом, думая о любимом человеке. Возможно, ваша жена мечтает получить вторую профессию, не требующую окончания вуза. Курсы – это идеальный вариант, чтобы изменить декорации и попробовать что-нибудь новое. А вдруг ваша любимая – это талантливый визажист, парикмахер, массажист, мастер маникюра. Позаботьтесь о том, чтобы ее таланты раскрылись.
Кошелек
Хороший вариант подарка – кошелек. Выбрать среди множества красивый — не проблема. Обращайте внимание на цвет, который нравится вашей любимой и не забудьте положить несколько купюр в обновку, чтобы водились деньги.
Духи
Такой подарок порадует и маму, и любимую, и бабушку, и сестру. Следует только знать любимые ароматы. Флакончиков с духами не бывает много – это знает каждая женщина, поэтому такой подарок не будет котом в мешке.
Набор косметических средств
Здесь есть где разгуляться. Лосьоны для тела, маски, тоники, сыворотки, пенки для волос, массажеры для лица с полезными кремами и т.п. Все это нужно женщине. Совершенно все. Только загляните как-то, чем пользуется любимая каждый день.
Книга
Ваша возлюбленная любит читать? Порадуйте ее книгой или несколькими. Найдите идеальный вариант для чтения. При желании это не затруднительно.
Что подарить коллегам
Подарочный шоколадный набор
Все женщины любят сладкое. Покажите ту, которая скажет, что нет. И подарите ей бутылку виски (шучу). Вкусные шоколадки с орешками, изюмом в эстетической упаковке – и все, гормон счастья в кармане и дружелюбная атмосфера гарантирована.
Мыло ручной работы со скрабом для тела
В настоящее время это очень популярные сюрпризы. Они пахнут руками мастериц, изготовленные из лучших ингредиентов и выглядят очень привлекательно. Стоит найти мастера, который делает это с душой.
Красивый ежедневник с модной ручкой
Такая вещь точно пригодится для коллег. Заметки, напоминания, планы, календарь – все в красивом блокноте. Почему бы и нет?
Крепкий кофе или набор ароматного чая
Разве такое бывает лишним? А ароматы? Представьте, как берут красивую чашку с любимым напитком. М-м-м, объедение.
Настольная лампа
У вас никогда не возникало такого вопроса – мало света. Так вот, подарите коллеге настольную лампу. Ничего, если у нее уже одна есть дома. Вы выберите оригинальную и интересную, в ярких цветах. Очень нужная вещь, кстати.
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