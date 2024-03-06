Топ-5 подарунків на 8 березня: для мами, для коханої, для колег по роботі (фото)

Абсолютно всі жінки варті уваги, щирого слова, турботи та приємного сюрпризу

Напередодні 8 березня виникає закономірне запитання, що подарувати важливим жінкам у вашому житті. Усі різні – сильні, вольові, сміливі, вразливі, ніжні, брюнетки-блондинки, з кирпатим носиком, з носиком бараболькою, з ластовинням, зі зморшками, в сукнях, в джинсах, у військовій формі, на базарі, в офісі, в магазині, в окопі, в університеті тощо.

"Телеграф" пропонує найкращі подарунки на 8 березня для представниць прекрасної половини людства. З квітами ви точно не прогадаєте, а ще можна подумати і про гарний сюрприз.

Що подарувати мамі

Техніка або інвентар для кухні

Кухонні ваги, гриль, оригінальні форми для печива, килимки для тіста, градусник для духовки, електровафельниця, гриль – усього цього точно не буває багато для турботливої господині.

Сімейна фотосесія

Витягніть маму на професійного фотографа. Зафіксуйте радісні моменти перебування разом на камеру. Точно буде щоразу приємно дивитися на світлини в рамці або на стіні.

Сімейна фотосесія - це круто

Прикраса

Не обов’язково це має бути щось мега-дороге та фешенебельне. Головне – увага, яку мама точно відчує. Пошукайте красиву підвіску, витончений срібний хрестик або браслет з напівдорогоцінними каменями.

Срібний хрестик - оберіг від зла

Парфуми

Потіште маму парфумами. Головне – вгадати з ароматом, аби мама справді тішилася подарунку, а не ставила його у сервант припадати пилом.

Парфуми - чудовий вибір

Набір для рукоділля

Мами часто дуже люблять рукоділля. То подаруйте їй все для вишивання, в’язання, бісероплетіння або ж картину для малювання за номерами, аби розслаблятися та відганяти від себе стрес.

Що подарувати коханій дружині або дівчині

Сертифікат на курси

Самовдовконаленню немає меж. Не забувайте про це, думаючи про кохану людину. Можливо, ваша дружина мріє отримати другу професію, яка не потребує закінчення вишу. Курси – це ідеальний варіант, щоб змінити декорації та спробувати щось нове. А раптом ваша кохана – це талановитий візажист, перукар, масажист, майстер манікюру. Подбайте про те, щоб її таланти розкрилися.

Гаманець

Дуже простий варіант подарунку – гаманець. Варіантів безліч. Оберіть колір, який подобається вашій коханій та не забудьте покласти кілька купюр в обновку, аби водилися гроші.

Гарний гаманець

Парфуми

Такий подарунок потішить і маму, і кохану, і бабусю, і сестру. Варто лишень знати улюблені аромати. Флакончиків з парфумами не буває багато – це знає кожна жінка, тому такий подарунок не буде котом у мішку.

Набір косметичних засобів

Тут є де розгулятися. Лосьйони для тіла, маски, креми для обличчя, сироватки, пінки для волосся, масажери для обличчя з корисними кремами і тому подібне. Все це потрібне жінці. Абсолютно все. Лишень зазирніть ненароком, чим користується кохана щодня.

Книга

Ваша кохана любить читати? Порадуйте її книженцією або й кількома. Знайдіть ідеальний варіант для читання. При бажанні це не важко.

Книга - для дам, які читають

Що подарувати колегам

Подарунковий шоколадний набір

Усі жінки люблять солодке. Покажіть ту, яка скаже, що ні. І подаруйте їй пляшку віскі (жартую). Смачні шоколадки з горішками, з родзинками у естетичній упаковці — і все гормон радощів у кишені та доброзичлива атмосфера до наступного свята гарантована.

Мило ручної роботи зі скрабом для тіла

У наш час це дуже популярні сюрпризи. Вони пахнуть руками майстринь, виготовлені з найкращих інгредієнтів та мають дуже привабливий вигляд. Варто лишень знайти майстра, який робить це з душею.

Мило ручної роботи

Красивий щоденник з модною ручкою

Така річ точно знадобиться для колег. Нотатки, нагадування, плани, календар – все в красивому блокноті. Чому б ні?

Міцна кава або набір ароматного чаю

Хіба таке буває зайвим? А аромати? Це ж одні з найулюбленіших. Уявіть, як беруть красиве горнятко з улюбленим напоєм. М-м-м, смакота.

Даруючи якісну каву - не прогадаєте

Настільна лампа

У вас ніколи не виникало такого питання – мало світла. Так от, подаруйте колезі настільну лампу. Нічого, якщо вона вже має одну вдома. Ви оберіть оригінальну і цікаву, в яскравих кольорах. Дуже потрібна річ, до речі.

Раніше "Телеграф" писав, що у ЗСУ на 8 березня показали обличчя незламних захисниць України. Вони захищають нас від клятого ворога.