Именины Ильи в 2025 году: все дни, когда Илья празднует День ангела

Имя Илья популяризировалось благодаря религиям

На сегодняшний день в Украине имя Илья не является самым популярным, однако оно красивое и исторически важное. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя, и когда все Дни ангела Ильи в году.

Значение имени Илья

Илья или Илия, — упрощенная славянская версия библейского имени пророка Элийяху, почитаемого в иудаизме, христианстве и исламе. Переводится это имя буквально как "Бог сущий" или "Бог существующий".

Имя популярно по всему миру, хотя в разных странах используются разные его формы, среди которых: Ильяс, Элайджа, Ильян, Илиа, Элиа, Элия, Эляш, Илько и другие.

Когда День ангела Ильи?

Носители имени Илья семь раз в году отмечают именины. Перечислим главные Дни ангела Ильи по церковному православному календарю:

19 декабря, — Илия Муромец, Печерский, в Ближних (Антониевых) пещерах;

20 июля, — Илия Фесвитянин, пророк.

Также перечислим по месяцам все дни, когда отмечают День ангела Ильи, включая менее важные:

8, 14 января;

16 февраля;

20 июля;

13, 17 сентября;

19 декабря.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, почему по приметам нельзя рвать фотографии, — последствия могут быть трагическими.