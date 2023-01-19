Именины Ильи в 2025 году: все дни, когда Илья празднует День ангела
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Имя Илья популяризировалось благодаря религиям
На сегодняшний день в Украине имя Илья не является самым популярным, однако оно красивое и исторически важное. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя, и когда все Дни ангела Ильи в году.
Значение имени Илья
Илья или Илия, — упрощенная славянская версия библейского имени пророка Элийяху, почитаемого в иудаизме, христианстве и исламе. Переводится это имя буквально как "Бог сущий" или "Бог существующий".
Имя популярно по всему миру, хотя в разных странах используются разные его формы, среди которых: Ильяс, Элайджа, Ильян, Илиа, Элиа, Элия, Эляш, Илько и другие.
Когда День ангела Ильи?
Носители имени Илья семь раз в году отмечают именины. Перечислим главные Дни ангела Ильи по церковному православному календарю:
- 19 декабря, — Илия Муромец, Печерский, в Ближних (Антониевых) пещерах;
- 20 июля, — Илия Фесвитянин, пророк.
Также перечислим по месяцам все дни, когда отмечают День ангела Ильи, включая менее важные:
- 8, 14 января;
- 16 февраля;
- 20 июля;
- 13, 17 сентября;
- 19 декабря.
Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, почему по приметам нельзя рвать фотографии, — последствия могут быть трагическими.