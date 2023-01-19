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Именины Ильи в 2025 году: все дни, когда Илья празднует День ангела

Автор
Валерия Куценко
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Рассказываем про значение имени Илья и когда у него День ангела
Рассказываем про значение имени Илья и когда у него День ангела. Фото telegraf.com.ua

Имя Илья популяризировалось благодаря религиям

На сегодняшний день в Украине имя Илья не является самым популярным, однако оно красивое и исторически важное. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя, и когда все Дни ангела Ильи в году.

Значение имени Илья

Илья или Илия, — упрощенная славянская версия библейского имени пророка Элийяху, почитаемого в иудаизме, христианстве и исламе. Переводится это имя буквально как "Бог сущий" или "Бог существующий".

Имя популярно по всему миру, хотя в разных странах используются разные его формы, среди которых: Ильяс, Элайджа, Ильян, Илиа, Элиа, Элия, Эляш, Илько и другие.

Когда День ангела Ильи?

Носители имени Илья семь раз в году отмечают именины. Перечислим главные Дни ангела Ильи по церковному православному календарю:

  • 19 декабря, — Илия Муромец, Печерский, в Ближних (Антониевых) пещерах;
  • 20 июля, — Илия Фесвитянин, пророк.

Также перечислим по месяцам все дни, когда отмечают День ангела Ильи, включая менее важные:

  • 8, 14 января;
  • 16 февраля;
  • 20 июля;
  • 13, 17 сентября;
  • 19 декабря.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, почему по приметам нельзя рвать фотографии, — последствия могут быть трагическими.

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#Илья #День ангела #Именины #Значение имени