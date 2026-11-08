Снег будет, но... Что принесет декабрь в разные уголки Украины

Первоначальные ожидания ранних снегопадов не оправдались

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Декабрь 2026 года в Украине, согласно обновленному прогнозу, будет теплее многолетней нормы. Погоду будет определять поток влажного и теплого воздуха с Атлантики, а характер осадков будет различаться в зависимости от региона.

Такой прогноз показали обновленный расчет модели ECMWF SEAS5 и свежие пространственные карты Copernicus Climate Change Service (C3S). Согласно им, первый месяц зимы в Восточной Европе пройдет со стабильной положительной температурной аномалией – в среднем на +1,5...+2,0 °C выше многолетней нормы.

Как "Атлантический экспресс" повлияет на погоду

Главной причиной такого температурного режима синоптики называют активность "Атлантического экспресса". Мощный Азорский антициклон выстроит барьер, который будет направлять воздушные массы из океана через Западную и Центральную Европу в Украину.

Этот поток будет блокировать прямое поступление арктического воздуха с севера. Именно он будет определять преимущественно мягкое начало зимы.

В Киеве, на севере и в центре снег будет быстро таять из-за дневных плюсовых температур Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Где ждать снега, дождей и ночных морозов

В центре, на севере и в Киеве устойчивого снежного покрова в декабре не ожидают. Будут преобладать температурные "качели": днем от +1 °C до +4 °C, ночью – от -1 °C до +2 °C. Выпадающий снег будет быстро таять и превращаться в слякоть.

На юге – в Одесской, Николаевской и Херсонской областях воздух днем будет регулярно прогреваться до +5...+8 °C. Осадки будут выпадать только в виде дождя, также ожидаются густые туманы.

На востоке и северо-востоке, в частности в Харьковской и Сумской областях, ночные морозы до -2...-4 °C будут чередоваться с дневными оттепелями. Главными погодными опасностями станут налипание мокрого снега и "черный лед" на дорогах.

На западе и в Карпатах мокрый снег в низинах будет быстро таять. Временный снежный покров сформируется только в высокогорье – на высоте более 1200 метров.