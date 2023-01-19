Іменини Іллі у 2025 році: всі дні, коли Ілля святкує День ангела

Ім’я Ілля популяризувалося завдяки релігіям

На сьогоднішній день в Україні ім’я Ілля не є найпопулярнішим, проте воно красиве та історично важливе. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я, і коли всі Дні ангела Іллі протягом року.

Значення імені Ілля

Ілля — спрощена слов’янська версія біблійного імені пророка Еліяху, шанованого в іудаїзмі, християнстві та ісламі. Перекладається це ім’я буквально як "сущий Бог" або "Бог, що існує".

Ім’я популярне у всьому світі, хоча в різних країнах використовуються різні його форми, серед яких: Ільяс, Елайджа, Ільян, Іліа, Еліа, Елія, Еляш, Ілько та інші.

Коли День ангела Іллі?

Носії імені Ілля сім разів на рік відзначають іменини. Перерахуємо головні Дні ангела Іллі за церковним православним календарем:

19 грудня, — Ілля Муромець, Печерський, у Ближніх (Антонієвих) печерах;

20 липня, — Ілля Фесвитянин, пророк.

Також перерахуємо по місяцях усі дні, коли відзначають День ангела Іллі, включаючи менш важливі:

8, 14 січня;

16 лютого;

20 липня;

13, 17 вересня;

19 грудня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, чому за прикметами не можна рвати фотографії, — наслідки можуть бути трагічними.