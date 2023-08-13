С Медовым Спасом! Яркие картинки и поздравления с Маковеем на украинском языке

В этот день принято освящать мед, мак и букеты-обереги

Август богат на летние праздники, и один из самых значимых среди них — Медовый Спас, известный также как Праздник Преображения или, по народной традиции, Маковея. В церковном календаре он обозначен как Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня.

Отметим, что дата праздника фиксирована — каждый год Медовый спас отмечался 14 августа. Однако с 2024-го года, согласно новому церковному календарю, Маковея в Украине перенесется на 1 августа.

В этот день принято приносить в храм для освящения мед нового сбора, мак, лекарственные травы, а также нужно собирать медовый урожай. Также на Медовый Спас принято печь медовые пряники, лепешки. В них можно добавлять мак.

Напомним, что по старому стилю 14 августа отмечается народный праздник Медовый Спас, однако по-новому христиане восточного обряда в Украине в этот четверг чтут святого Теодосия Печерского.