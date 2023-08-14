Поздравления с Медовым Спасом 2025: лучшие стихи и открытки

По старому стилю сегодня отмечается Маковей

В четверг, 14 августа, по старому церковному стилю отмечается первый Спас, известный также как Медовый Спас или Маковей. Праздник посвящен Спасителю Иисусу Христу и в церковной традиции носит полное название — "Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня".

С этого дня наши предки начинали собирать урожай мака, поэтому этот праздник называли Маковым или Маковеем. Также его называли Медовым, потому что с этого времени пчелы перестают собирать пыльцу с цветов.

14 августа, после освящения в церкви, начинали есть мед. Дети собирались возле церкви или на пасеке, чтобы насладиться сладким продуктом. В этот день было неприлично отказывать, поэтому мед щедро разливали в чашки или в закрученные листья. Отсюда возникла поговорка: "Первый Спас — лакомка".

"Телеграф" предлагает поздравить своих близких и друзей с Медовым Спасом замечательными стихами, открытками и поздравительными картинками.

Наступил Медовый Спас,

С чем хочу поздравить Вас.

Я желаю Вам тепла,

Жизнь чтоб сладкою была.

Не болеть чтоб круглый год,

Ешьте вкусный, свежий мед.

Лето уж к концу идет,

Но о нём напомнит мед!

Наступил Медовый Спас,

Поздравляю с этим вас!

Чтобы вы в достатке жили,

Всё б имели про запас.

Пусть преграды не пугают,

А лишь только закаляют.

Счастья многие лета,

Быть здоровыми всегда!

С праздником большим всех вас!

К нам пришел Медовый Спас:

Мёд сегодня освящаем,

Жизни сладкой всем желаем.

На столе будут блины,

Медовик и пироги.

Пусть святой волшебный мёд

Вам здоровье принесет!

В этот день, Медовый Спас,

Пожелаю всем добра,

Чтоб Господь лелеял вас,

Чтоб судьба простой была.

В доме был всегда достаток,

Все родные за столом.

Жизни сладкой вам, богатой

И удач в труде любом!

Жизни сладкой, словно мед,

В этот день тебе желаю.

Пусть во всём тебе везет,

Пусть добру не будет края.

Наступил Медовый спас.

Кушай сладость полной ложкой!

И пусть дарит жизнь сейчас

Только к радости дорожки!

Напомним, что по-новому праздник отмечается 1 августа. Ранее "Телеграф" публиковал короткие пожелания в прозе к Медовому Спасу 2025.