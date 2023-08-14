Поздравления с Медовым Спасом 2025: лучшие стихи и открытки
По старому стилю сегодня отмечается Маковей
В четверг, 14 августа, по старому церковному стилю отмечается первый Спас, известный также как Медовый Спас или Маковей. Праздник посвящен Спасителю Иисусу Христу и в церковной традиции носит полное название — "Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня".
С этого дня наши предки начинали собирать урожай мака, поэтому этот праздник называли Маковым или Маковеем. Также его называли Медовым, потому что с этого времени пчелы перестают собирать пыльцу с цветов.
14 августа, после освящения в церкви, начинали есть мед. Дети собирались возле церкви или на пасеке, чтобы насладиться сладким продуктом. В этот день было неприлично отказывать, поэтому мед щедро разливали в чашки или в закрученные листья. Отсюда возникла поговорка: "Первый Спас — лакомка".
"Телеграф" предлагает поздравить своих близких и друзей с Медовым Спасом замечательными стихами, открытками и поздравительными картинками.
Наступил Медовый Спас,
С чем хочу поздравить Вас.
Я желаю Вам тепла,
Жизнь чтоб сладкою была.
Не болеть чтоб круглый год,
Ешьте вкусный, свежий мед.
Лето уж к концу идет,
Но о нём напомнит мед!
Наступил Медовый Спас,
Поздравляю с этим вас!
Чтобы вы в достатке жили,
Всё б имели про запас.
Пусть преграды не пугают,
А лишь только закаляют.
Счастья многие лета,
Быть здоровыми всегда!
С праздником большим всех вас!
К нам пришел Медовый Спас:
Мёд сегодня освящаем,
Жизни сладкой всем желаем.
На столе будут блины,
Медовик и пироги.
Пусть святой волшебный мёд
Вам здоровье принесет!
В этот день, Медовый Спас,
Пожелаю всем добра,
Чтоб Господь лелеял вас,
Чтоб судьба простой была.
В доме был всегда достаток,
Все родные за столом.
Жизни сладкой вам, богатой
И удач в труде любом!
Жизни сладкой, словно мед,
В этот день тебе желаю.
Пусть во всём тебе везет,
Пусть добру не будет края.
Наступил Медовый спас.
Кушай сладость полной ложкой!
И пусть дарит жизнь сейчас
Только к радости дорожки!
Напомним, что по-новому праздник отмечается 1 августа.