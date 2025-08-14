Нельзя делать это 14 августа, если не хотите денежных проблем и нужды

Узнайте, почему сегодня нельзя брать в руки тесто и одеваться в старье

В этот летний и ясный четверг украинцев порадует не только погода, но и особенные праздники. 14 августа христиане отмечают Предпраздник Успения Пресвятой Богородицы и чтут святого Теодосия (Феодосия) Печерского (по старому стилю отмечается Медовый Спас 2025).

Теодосий родился в городе Васильков, который неподалеку от Киева. С юных лет он тянулся к духовной жизни и поступил в Киево-Печерский монастырь, который тогда находился под руководством святого Антония Печерского.

Игумен умер мирно 3 мая 1074 года и был погребен в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Мощи святого прославились чудотворениями — многие верующие получали от них исцеление, когда преклонялись перед ними. 14 августа 1091 года состоялось торжественное перенесение мощей святого в новую каменную Успенскую церковь, возведенную стараниями самого Теодосия.

Что нельзя делать 14 августа

Готовить блюда из теста — в семью придут финансовые проблемы.

Незамужним девушкам ходить в старой одежде — они долго будут одинокими.

Оскорблять, критиковать других людей — весь негатив может вернутся обратно.

Народные приметы 14 августа

Тихий ветер — осень будет сухой.

Отцвели розы — скоро придет похолодание.

Ветреная погода — зима будет снежной и холодной.

Пожелтела береза — осень придет рано.

У кого именины 14 августа

Именины сегодня отмечают Александр, Дмитрий, Елизар, Леонтий, Теодор, Федор, Соломия и София.

Праздники и события 14 августа

День удаления татуировки (Tattoo Removal Day)

Всемирный день ящерицы

День рождения португальской корриды

