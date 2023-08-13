З Медовим Спасом! Яскраві картинки та привітання з Маковеєм українською мовою

Цього дня прийнято освячувати мед, мак та букети-обереги

Серпень багатий на літні свята, і одне з найвагоміших серед них — Медовий Спас, відомий також як Свято Преображення або, за народною традицією, Маковія. У церковному календарі він позначений як Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього.

Зазначимо, що дату свята фіксовано — щороку Медовий спас відзначався 14 серпня. Проте з 2024 року, згідно з новим церковним календарем, Маковея в Україні перенесеться на 1 серпня.

Цього дня заведено приносити до храму для освячення меду нового збору, мак, лікарських трав, а також потрібно збирати медовий урожай. Також на Медовий Спас заведено пекти медові пряники, коржики. До них можна додавати мак.

"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші картинки та листівки зі святом українською мовою, щоб ви могли привітати своїх близьких та друзів із Медовим Спасом (Маковеєм).

Привітання з Медовим спасом 2025: картинки та листівки

Нагадаємо, що за старим стилем 14 серпня відзначається народне свято Медовий Спас, проте по-новому християни східного обряду в Україні цього четверга вшановують святого Теодосія Печерського. Раніше ми розповідали, що не можна робити 14 серпня згідно з народними прикметами.