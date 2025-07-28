Укр

Медовый Спас 2025: когда и как отмечают праздник по новому стилю

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
Читати українською
Автор
Медовый Спас 2025
Медовый Спас 2025. Фото Freepik

До праздника остались считанные дни

Медовый Спас, который еще называют Маковием, считается первым из трех Спасов. В этот день верующие вспоминают память святых мучеников Маккавеев, а также выражают благодарность за дары природы, как мед и мак. Также мы рассказывали, когда отмечают День подруги в 2025 году.

"Телеграф" расскажет, когда празднуют Медовый Спас и какими традициями он сопровождается.

Когда Медовый Спас в 2025 году

В 2023 году Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. Следовательно, все праздники перенесли на 13 дней раньше, чем было. Спас относится к непереходным праздникам, и по новому стилю его отмечают 1 августа. До введения новоюлианского календаря это происходило 14 августа.

Традиции Медового Спаса

В этот день церковь вспоминает Маккавейских мучеников, оставшихся верными Иисусу Христу и не принявших язычество, введенное эллинскими колонизаторами. Также чествуют Животворческий Крест, на котором распяли Спасителя. В народе в этот день собирали мак, разные травы, а пчеловоды выкачивали мед из ульев.

Корзина с медом и маком
Корзина с медом и маком, фото из сети

Чтобы выразить благодарность Богу, верующие идут в храм и освящают мед, "макковейчики" (букеты из мака), полевые цветы и травы. После литургии священник освящает корзины. Затем верующие собираются за столом и угощаются варениками с маком, блинчиками с медом и другими блюдами с этими продуктами.

Ранее "Телеграф" делился календарем государственных праздников в июле 2025 года. Проверьте, чтобы не упустить интересные события.

Теги:
#Медовый Спас #Дата #Традиции #Свято