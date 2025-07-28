Медовый Спас 2025: когда и как отмечают праздник по новому стилю

До праздника остались считанные дни

Медовый Спас, который еще называют Маковием, считается первым из трех Спасов. В этот день верующие вспоминают память святых мучеников Маккавеев, а также выражают благодарность за дары природы, как мед и мак. Также мы рассказывали, когда отмечают День подруги в 2025 году.

"Телеграф" расскажет, когда празднуют Медовый Спас и какими традициями он сопровождается.

Когда Медовый Спас в 2025 году

В 2023 году Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. Следовательно, все праздники перенесли на 13 дней раньше, чем было. Спас относится к непереходным праздникам, и по новому стилю его отмечают 1 августа. До введения новоюлианского календаря это происходило 14 августа.

Традиции Медового Спаса

В этот день церковь вспоминает Маккавейских мучеников, оставшихся верными Иисусу Христу и не принявших язычество, введенное эллинскими колонизаторами. Также чествуют Животворческий Крест, на котором распяли Спасителя. В народе в этот день собирали мак, разные травы, а пчеловоды выкачивали мед из ульев.

Корзина с медом и маком, фото из сети

Чтобы выразить благодарность Богу, верующие идут в храм и освящают мед, "макковейчики" (букеты из мака), полевые цветы и травы. После литургии священник освящает корзины. Затем верующие собираются за столом и угощаются варениками с маком, блинчиками с медом и другими блюдами с этими продуктами.

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