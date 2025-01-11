Россия стремится вернуть себе утраченные территории

Военная операция ВСУ на Курщине имеет большое значение для хода войны. Ведь если украинская армия потеряет свои позиции, то 60 тысяч военных РФ пойдут в наступлении на Украину.

Об этом пишет The Washington Post. Отмечается, что это развитие событий подразумевает, что армия РФ захватит как можно больше территорий, и вряд ли Москва сядет за стол переговоров.

"Постоянная сосредоточенность Украины на Курске указывает на то, насколько важно для Киева удержание этой территории, особенно учитывая, что предстоящий приход Трампа может усилить давление на обе стороны, чтобы они садились за стол переговоров. Украинские официальные лица также предупредили, что если их войска отступят через границу, 60 000 военных, которые, по словам Киева, развернула Россия, будут следовать за ними в Украину и займут больше территории", — пишет издание.

Сейчас Россия сильно стремится вернуть себе утраченные территории и удержать захваченный восток Украины. Отмечается, что в декабре 500 северокорейских солдат начали штурм украинских позиций в Курской области, превосходя украинцев как минимум 6:1. Бой длился восемь часов, но потом у бойцов ВСУ закончились пули, и им пришлось отступить.

В то же время инаугурация президента США Дональда Трампа побуждает и Киев, и Москву занять наиболее выгодную позицию на фронте. Однако, как пишет издание, Москва имеет большое преимущество в человеческой силе и ресурсах, поэтому у нее меньше причин, чем у Украины, "воспринимать его вступление в должность как момент, который немедленно изменит правила игры".

"Начиная с выборов, существовал длительный нарратив о том, что обе стороны будут пытаться существенно улучшить свои позиции перед 20 января, – объясняет Майкл Кофман, военный аналитик Центра военно-морского анализа штата Вирджиния. – Есть признаки заинтересованности России встретиться с Трампом, но это не следует путать с готовностью к переговорам. Непонятно, зачем Москве идти на переговоры именно сейчас, учитывая траекторию войны".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что британский полковник оценил успехи ВСУ в Курской области.