Маск сошел с ума: политический психолог объяснил, зачем изобретателю нужен Трамп

Маск умнее Трампа

Американский миллиардер Илон Маск открыто поддерживает новоизбранного президента штатов Дональда Трампа, что с его стороны не очень логично. Ведь Макс вряд ли нуждается в Трампе, но их связь говорит о другом.

Об этом "Телеграфу" рассказал политический психолог, главный научный сотрудник отдела психологии масс и сообществ Института социальной и политической психологии НАПН Украины Вадим Васютинский в материале ""Для Трампа и Маска другие люди — это лишний шум": политический психолог объяснил странные заявления и необычную дружбу".

По словам политического психолога, Маск умнее Трампа, хотя они оба достигли немало. Так, американский миллиардер создал технологическую империю, а новый президент США — бизнес.

При этом Васютинский акцентирует, что их достижения, власть, способ владения отличаются. То, что есть у Трампа — результат прагматичного владения, бесконечных разговоров о любых сделках, которые он любит. Власть Маска — более опасная, она о символическом владении миром.

"Меня удивило стремление Маска оказаться возле Трампа. Мне казалось, что Маск более ценный человек: психологически более сложный, глубокий. И поэтому ему не нужен Трамп. Это Трампу нужен был бы Маск. Но похоже, что нет. Если согласиться с недавно сказанными словами его биографа, что Маск сошел с ума, тогда это можно как-то объяснить. Хотя не могу сказать этого как психолог, опытный в клинической практике. Я еще не могу сказать, что Маск сумасшедший", – отмечает Васютинский.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что США начали "наступление" на Канаду. Трамп провоцирует картой в составе Штатов, а Маск унижает премьер-министра Канады и лидера Либеральной партии Джастина Трюдо.