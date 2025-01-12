Гололед и мороз. Каким областям не повезет с погодой 12 января

В некоторых областях прогнозируют туман

Теплая зима понемногу отступает с Украины и на смену ей проходят морозы. Уже с 12 января большинство регионов ожидает до -6 градусов и осадки.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Отмечается, что в воскресенье, 12 января, небо большинства областей будет затянуто облаками.

На западе страны синоптики прогнозируют похолодание до -4 градусов ночью и 1 градуса днем. Ожидается умеренная облачность с небольшим снегом. Северные области Украины 12 января также ожидает снег и морозы. Так, днем ​​столбик термометра покажет от +1 до -1 градуса, ночью от -2 до -4 градусов. То же касается и столицы Украины.

Восточные области будет периодически накрывать туман, но осадков синоптики не прогнозируют. Днем столбик термометра достигнет отметки +4 градуса, а ночью -2 градуса. Центральные регионы ожидает умеренная облачность с прояснением и небольшим дождем. В течение суток столбик термометра будет колебаться от -4 до +2 градусов.

На юге страны, несмотря на то, что днем будет до +5 градусов, ночью ожидается мороз до -4 градусов. В течение дня небо будет периодически затягивать облаками. Синоптики прогнозируют небольшой дождь.

Отметим, что на 12 января в Украине объявлено метеорологическое предупреждение.

"В Украине, кроме южных, Днепропетровской и Кировоградской областей, на дорогах гололеди (I уровень опасности, желтый)", — отмечают в Укргидрометцентре.

Напомним, что в Карпатах спасатели сообщили туристам об опасности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким областям не повезет с погодой в середине января.