"Для Трампа и Маска другие люди – это лишний шум": политический психолог объяснил странные заявления и необычную дружбу

Избранный президент может стать более сдержанным, когда официально примет присягу

Пугающий своей непредсказуемостью дуэт избранного президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска скорее всего продержится недолго. Им будет сложно друг друга выдержать.

Влиятельные личности в последнее время объединились и ошеломили весь мир: Трамп в насмешливом тоне предлагает Канаде стать 51-м штатом и хочет купить Гренландию. Илон Маск травит оппонентов Трампа и недавно воовсе назвал Джастина Трюдо "девочкой".

"Телеграф" решил пообщаться с политическим психологом, заведующим лабораторией психологии масс и сообществ Института социальной и политической психологии НАПН Вадимом Васютинским о том, как скандальные заявления Дональда Трампа и Илона Маска можно объяснить с точки зрения психологии.

Чем похожи Маск и Трамп

Вадим Васютинский утверждает, что первым, чем похожи Маск и Трамп, является ярко выраженный эгоцентризм. То есть и один, и другой ориентируются на собственные мысли и чувства.

"Именно в этом, как они думают, что они переживают, они находят критерии истины. Будто если он так думает — это и есть истина. Если кто-то думает иначе, то он ошибается", — объясняет Васютинский.

Второй пункт – обоих можно назвать социопатами. Им безразлично то, что думают другие люди. Другие люди – это только фон для них самих.

"Также можно было бы сказать, что они не моральны. Моральные критерии для них не имеют значения. Мораль это прежде всего-то, как мы учитываем интересы других людей. Поскольку интересы других людей, мнения других людей, им неинтересны, то можно сказать, что и мораль для них не существует. А для них существует какая-то практическая выгода, политическая выгода, личная выгода. уже такое, лишний шум", – говорит психолог.

И Трамп, и Маск демонстративны, пытаются быть в центре внимания:

"Для них самая плохая ситуация — это когда о них забывают и никто не думает. О них должны все время думать все остальные люди. Трамп более демонстративный. Ему это нужно — быть перед микрофонами и перед камерами. Маск чуть менее зависим от такого явного внимания к Он больше наслаждается знанием, что мир им восхищается. уверен и ему этого больше хватает".

Последним пунктом является мания величия.

"Но у Трампа это мания владеть Америкой, Mаke America Great Again. Ну и дальше все, что из этого следует — Гренландия, Мексика, Канада. А у Маска это мания владеть миром. Причем не столь конкретно (политически или экономически), а интеллектуально, технологически", — подытожил Васютинский.

Что их различает

Политический психолог считает Маска умнее Трампа, хотя они оба достигли многого: Маск создал технологическую империю, Трамп — бизнес.

Их достижения, власть, способ владения также немного отличаются. То, что есть у Трампа — результат прагматичного владения, бесконечных разговоров о любых сделках, которые он любит. Власть Маска — более опасная, потому что это символическое владение миром.

"Меня удивило стремление Маска оказаться около Трампа. Мне казалось, что Маск более ценностный человек: психологически более сложный, глубокий. И поэтому ему не нужен Трамп. Это Трампу нужен был бы Маск. Но похоже, что нет. Если согласиться с недавно сказанными словами его биографа, что Маск сошел с ума, тогда это можно как-то объяснить. Хотя не могу сказать этого как психолог, опытный в клинической практике. Я еще не могу сказать, что Маск сумасшедший", – отмечает Васютинский.

Почему они оказались сладкой парочкой

Что их объединяет? Маску нужен Трамп, чтобы конкретизировать свою власть и материализовать влияние. Никто не сомневается в его символической власти: он едва ли не самый богатый человек, он лидер технологий, планирует полет на Марс и так далее. Весь мир признает это.

"Но, кажется, что ему этого мало, ему нужно эту власть конкретизировать и материализовать. В частности, в политическом виде. Мол, смотрите, президент самой могущественной страны слушается меня. Президент Трамп будет руководить Америкой, а я уже управляю Трампом. Такое проявление его власти над Трампом, а значит, над миром", — объясняет психолог.

А зачем Маск нужен Трампу ? Психолог обращает внимание на то, что Трамп уже в почтенном возрасте (78 лет) и ему нужна "свежая кровь": энергия, новые идеи, он уже не может удивить мир своими собственными идеями.

"Поскольку он станет президентом сверхмощной страны, то мир ожидает от него многого. Украинцы что-то ожидают от него, потому что он обещал завершить войну. .. Он там (11:38) эгоцентрик, демонстративное лицо, ему нужно как-то доказывать это свое могущество" . Для этого он выбирает Маска как источник, подтверждающий его реальное могущество и тому подобное", — говорит психолог.

Но очень важный нюанс состоит в том, что эгоцентрические и демонстративные личности с манией величия, как правило, терпеть не могут друг друга.

"Поэтому шансов на то, что Трамп будет долго терпеть Маска возле себя, совсем немного. Но шансов на то, что их союз будет крепким, длительным, эффективным, практически нет. Уже сейчас известно, что американский истеблишмент не доволен, что Трамп пригрел Маска. Уже сейчас возникают вопросы, кто такой Маск. И если источником заявок Трампа о Гренландии, Мексике, Канаде есть влияние. Маска, и если это влияние действительно нездорово, тогда я думаю, это скоро закончится тем, что Трамп отставит Маска. Мне кажется, что Трамп не сможет долго подпитываться идеями Маска, потому что они не слишком неадекватны, а в Америке все же очень сильная политическая система. Там не будут терпеть Трампа с его полусумасшедшими идеями. Перспективы этого союза – если не недели, то месяцы, но не годы", – говорит психолог.

Как на это стоит сейчас реагировать, и стоит ли вообще

Мир сейчас более или менее адекватно реагирует на идеи присоединить территории нескольких стран к США, говорит психолог.

"Пока Трамп не президент США, поэтому еще нет оснований реагировать как-то официально. Если после инаугурации такие заявления будут раздаваться, должен быть ответ. Например, Гренландия, это затронет Данию; Дания, член НАТО и Европейского Союза, Канада тем более имеет свой статус и здесь уже должны быть официальные заявления соответствующих стран и международных организаций… Я думаю, что он (Трамп – Ред.) притихнет. американского политикума скажут: господин президент, так говорить нельзя.

Напомним, что кроме Канады и Гренландии Трамп выразил желание вернуть США контроль над Панамским каналом, утверждая, что Панама завышает плату за транзит.