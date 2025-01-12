Со Всемирным днем дочери 2025! Самые лучшие открытки на украинском языке

Особенный праздник 12 января, когда можно напомнить дочери о своей любви

Ежегодно 12 января одновременно во многих странах мира отмечают День дочери. В этом году, согласно календарю праздником на январь 2025, семейное событие выпадает на воскресенье.

Хотя Всемирный день дочери не имеет официального статуса, многие семьи находят возможность отметить его, пусть даже в небольшом формате. Это прекрасное время, чтобы выразить свою любовь и заботу дочерям, особенно во время войны. К сожалению, из-за россиян многие украинские семьи потеряли любимых детей в собственных родных стенах и на фронте. В Украине День дочери традиционно отмечают 25 апреля.

День дочери — это замечательный праздник, когда принято поздравлять всех дочерей и радовать их подарками. Если ваша дочь далеко, отправьте ей красивую открытку, чтобы передать свои теплые и благодарные чувства. "Телеграф" подготовил оригинальные и очень красивые картинки на украинском языке ко Дню дочери 12 января.

Всемирный день дочери 2025: открытки и картинки на украинском

Кроме теплого праздника, на сегодня звезды и планеты подготовили вам сюрпризы. Ранее "Телеграф" писал, что ожидает каждого знака Зодиака 12 января.