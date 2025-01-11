Стало известно, кому принадлежит единственная в Украине Tesla Cybertruck
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Цена такого авто — 150 000 долларов США
Стало известно, кому принадлежит единственный в Украине электрический пикап Tesla Cybertruck. На днях машину стоимостью более миллиона гривен заметили в Киеве.
Как "Телеграф" узнал от своих источников, автомобиль принадлежит Тамаре Николаевне Крючковой 1979 года рождения. Как известно из открытых реестров, женщина с такой фамилией, именем и отчеством была зарегистрирована как ФЛП в 2008 году, сейчас этот ФЛП закрыт. Основным видом его деятельности в прошлом указано управление недвижимым имуществом. Также она предоставляла услуги по консультированию по вопросам информатизации и коммерческой деятельности и управления. При регистрации ФЛП Тамара Крючкова указала, что проживает в Киеве по улице Суворова.
Кроме того, Тамара Крючкова в 2010 году подавалась на участие в Общественном совете при Печерской райгосадминистрации Киева. Она представляла Общественную организацию "Общественный совет предпринимателей Киева".
Напомним, ранее "Телеграф" узнал, что замеченная в Киеве Tesla Cybertruck была выпущена в 2024 году. Первоначальная регистрация машины была в Николаевской области, а в августе 2024 машину перерегистрировали уже в Святошинском районе Киева. Стоимость этого пикапа в 2024 году составила 150 000 долларов США, что составляет 145 342 евро и более 6 млн гривен.
Как рассказывал "Телеграф", летом прошлого года Tesla Cybertruck, уже ставший новым символом статуса среди знаменитостей, заметили в Ровно. Он попал на камеру по улице Князя Владимира в областном центре.