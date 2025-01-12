При этом американские компании после февраля 2022 года очень медленно покидают российские рынки.

США оказались не только одним из крупнейших нарушителей собственных санкций против России, но и самым крупным иностранным налогоплательщиком на российской территории. Американские компании, продолжающие деятельность в России, в 2023 году заплатили российскому правительству 1,2 млрд долларов налогов, и такая ситуация, похоже, будет продолжаться.

Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на данные B4Ukraine и Киевской школы экономики, а также Йельской школы менеджмента. Отмечается, что уплата таких сумм делает США самым крупным иностранным налогоплательщиком в России, что является позором.

При этом американские компании после февраля 2022 года очень медленно покидают российские рынки. Так, по данным Йельской школы менеджмента не менее 123 крупных компаний из США все еще работают в России. А Киевская школа экономики согласно своим подсчетам объявила цифру, большую почти в три раза – не менее 328 компаний из США.

Лидерами по уплате налогов в России стали четыре компании. Это Philip Morris International (уплатила Кремлю 220 миллионов долларов налогов), PepsiCo (уплатила 135 миллионов долларов налогов), Mars (уплатила 99 миллионов долларов), Procter & Gamble (уплатила 67 миллионов долларов налогов).

Как сообщалось ранее, старшая исследовательница Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО) Виктория Вишневская ранее рассказала "Телеграфу", что в российских дронах и ракетах от 60 до 80% компонентов производства США. Кроме того, Россия нашла очередную лазейку, позволяющую ей получать американскую электронику для своей военной промышленности. Поставщики российского военно-промышленного комплекса сумели наладить схему, позволившую закупать микросхемы непосредственно в США.

Как сообщалось, США попытались прижать контрабанду и остановить поток компонентов для ракет в РФ. В конце августа 2024 года министерство финансов США обнародовало санкции против 400 субъектов, обвиненных в поддержке войны против Украины. В списке было не менее 12 гонконгских компаний. Однако корни зла американское правительство выжигать не пожелало: в адрес компаний из США в конце концов не прозвучало ни одного обвинения.