Лютый мороз до -17 °С. Каким областям не повезет с погодой в середине января

Снежить будет в нескольких регионах

Первый месяц нового 2025 года начался в Украине с аномально теплой, местами рекордной погоды. Среднесуточные показатели температуры воздуха в последние дни превышают климатическую норму на 10-14 °С! В южных и центральных областях днем ​​столбики термометров достигают отметок +11…+16 °С, в Крыму до +18 °С, что является уже рекордными показателями не только для текущих дней, но и местами для января в целом за весь период наблюдений.

Как рассказал в комментарии сайту "Телеграф" известный синоптик Игорь Кибальчич, уже с 11 января, начиная с западных и северных областей, постепенно распространится более прохладная воздушная масса, а также произойдет смена ветра с южного на западный и северо-западный. Это приведет к заметному похолоданию во всех областях, сильнее всего в западной части страны. Здесь ночью ожидается -1…-7°С, днем около 0°С.

13-15 января температурный минус будет наблюдаться в большинстве областей Украины. Ночью ожидается -2…-8°С, днем -3…+3°С. Ночью 14 и 15 января в Карпатах и Прикарпатье морозы окрепнут до -12…-17 °С. Снижение температуры будет сопровождаться выпадением небольшого, местами умеренного снега и мокрого снега. В юго-восточной части Украины будут преобладать осадки в виде дождя с мокрым снегом.

На карте для наглядности показан прогноз температуры воздуха (°С) в ночное время 14 января 2025 года. Примечательно, что самые низкие значения следует ожидать в западных областях Украины, а также в некоторых странах Центральной Европы.

С 16 января в результате прихода к нам более влажных и теплых воздушных масс атлантического происхождения прогнозируется постепенное потепление. До конца второй декады января сохранится теплая погода с дневными температурами порядка +1…+8 °С, ночными –3…+4 °С. На фоне жаркой погоды временами осадки в виде дождя и мокрого снега, а также туманы. Самая неустойчивая погода 17 – 18 января, этот период будет связан с прохождением атмосферных фронтов с северо-запада. Дождь со снегом ожидается в большинстве регионов Украины, за исключением западной части.

Ситуация со снежным покровом будет изменчивой. С началом похолодания снег увидят жители западных и северных областей. Ожидается прирост снежного покрова на 1-13 см, а в горной местности Карпат 15-25 см. С 15-16 января на фоне очередной волны потепления снег начнет таять и полностью сойдет к концу второй декады. В юго-восточной части Украины из-за "плюса" вероятность появления снежного покрова остается минимальной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Карпатах погода готовит для туристов неприятный сюрприз.