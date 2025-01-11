Кукловод большевистской революции с украинским бэкграундом: как Доктор Слон "раскрутил" Ленина

Любитель роскоши и женщин, аферист мирового уровня и немецкий агент — все это об Александре Парвусе, который оставил неоднозначный след в истории

Этот человек сделал гораздо больше многих лидеров октябрьского переворота на территории бывшей Российской империи для его победы. Но первая "ленинская гвардия" и на пушечный выстрел не допустила бывшего жителя мультикультурной Одессы к власти.

Революционер с признаками афериста

Израиль (Александр) Гельфанд родился в 1867 году в еврейской семье в городке Березино в Беларуси, но еще маленьким переехал с семьей в Одессу, на родину отца, биндюжника (портового грузчика).

В городе, открытом миру, время от времени при содействии имперской власти происходили кровавые еврейские погромы. Потому представителям нации, которая находилась под постоянным прессингом великодержавных шовинистов-черносотенцев, было трудно обойти ряды радикальных партий – социал-демократов (эсдеков) и социал-революционеров (эсеров). Александр хорошо учился в местной гимназии, был настоящим полиглотом; присоединился к тайной группе "Народная воля" – радикальных революционеров, сторонников террора по отношению к самодержавию.

Он переезжает в 19 лет в Цюрих (Швейцария), где увлекается марксизмом, знакомится с его теоретическими основами во время обучения на экономическом факультете Базельского университета. И очень скоро становится своим как в кругу российских политических эмигрантов, так и западноевропейских социал-демократов.

Среди новых знакомых были Георгий Плеханов, Павел Аксельрод, Вера Засулич, а также Карл Каутский и Роза Люксембург. Уже после переезда в Германию Александр Гельфанд становится общеизвестным и очень популярным журналистом, который, кроме чисто теоретических политико-экономических статей, печатал опусы, вызывавшие интерес широких масс. Эти статьи, стилистически блестящие (Ленин даже просил свою мать присылать их ему в ссылку в Шушенское!), часто имели скандальный шлейф, однако автору всегда удавалось выйти сухим из воды. Уже тогда в Александре удивительно сочетались черты революционера с чертами афериста высокого полета. И это касалось не только политики, но и экономических прожектов.

Пруссия в 1893 году высылает этого беспокойного Малыша, Парвеню, Выскочку (откуда с латыни этот псевдоним – Парвус) как "нежелательного иностранца". Он продолжает свою революционную деятельность, возвращается в Саксонию (границы между полунезависимыми государствами внутри Германской империи никто не отменял), а впоследствии и в Баварию. На его квартире в Мюнхене выпускают газету российских социал-демократов "Искра", а статьи самого Парвуса всегда печатаются на первой полосе. Там он знакомится не только с Владимиром Лениным, но и со Львом Троцким, подхватившим развернутую идею Парвуса о перманентной, а следовательно, непрерывной революции (продолжение идей Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Карла Каутского). Парвус особо подчеркивал роль России и ее пролетариата как движущей силы мировой революции, которая именно из империи Романовых победоносно будет шагать в страны Запада.

Вся широкая революционная деятельность Парвуса сочеталась с… дорогими отелями и ресторанами, целой вереницей любовниц. Он меняет не только любовниц (среди них была Роза Люксембург), но и жен.

Александр Парвус и Роза Люксембург, 1918 год

Интересно, что Парвус в своих статьях в "Искре" в 1904 году, в самом начале Русско-японской войны, предупреждал о неизбежном поражении царского режима и что этот конфликт на Дальнем Востоке станет прологом революции. В следующем году он уже в России, где активно участвует в революционных событиях. Арест уже в 1906 году, несколько месяцев в знаменитых "Крестах" в Петербурге, и лишь три года ссылки вместо петли "столыпинского галстука": видимо, из-за большой популярности, которую даже трудно сравнить с тогдашней популярностью Ленина, Троцкого и других лидеров большевиков. По дороге на место ссылки Парвус вместе с будущим лидером меньшевиков Львом Дейчем, накачав водкой конвоиров, благополучно освободились. И уже через несколько недель они оказались в Германии.

Три столпа российской социал-демократии Александр Парвус, Лев Троцкий и Лев Дейч. 1906 год

Там разворачивается грандиозный финансовый скандал: открываются подробности аферы Парвуса с переводом и постановкой в театрах империи пьесы Максима Горького "На дне". Она имела феерический успех, но только "литературный агент", он же "Доктор Слон" (как называли немцы Парвуса, дородного великана), получил свои деньги, а вот партийная касса РСДРП, как и Максим Горький, их и не увидели. Конечно, его репутация пострадала не раз, и не только после нашумевшего дела с невыплатой действительно грандиозных денег – 130 тысяч золотых немецких марок – только Горькому. Партия не досчиталась вдвое большей суммы.

Кстати, 130 тысяч золотых марок – это 32,5 тысячи золотых российских рублей того времени (целая тысяча месячных зарплат учителя средних классов с многолетним стажем). "Буревестник революции", пролетарский писатель Максим Горький, был, как и Парвус, тот еще "эстет" и любитель роскоши.

На партийном суде немецких социал-демократов афериста исключили из партии, и он просто тихо "слинял" из государства, переехав сначала в Вену, а затем и в Константинополь – столицу Османской империи. Там он также развернул бурную деятельность, работая на ниве журналистики и даже консультируя экономический блок правительства младотурков. На берегах Босфора Парвус наконец разбогател, торгуя зерном и оружием; до этого он не особо считал деньги, в большинстве своем их транжиря на женщин и развлечения.

В 1911 году, как считают некоторые исследователи, Парвус стал немецким агентом. Посол в столице Турции Ганс фон Вангенгейм писал: "Известный российский социалист и публицист д-р Гельфанд, один из лидеров последней российской революции, который эмигрировал из России и которого несколько раз высылали из Германии, в последнее время много пишет здесь, главным образом, по вопросам турецкой экономики. С начала войны Парвус занимает явно прогерманскую позицию".

В начале Первой мировой войны (1914–1918) он через Вену выехал в Берлин, где в марте представил в немецкий МИД записку на 20 страницах. Вот некоторые пункты так называемого Меморандума Парвуса (так его окрестили исследователи и беллетристы уже в середине XX века):

К весне нужно подготовить в России массовую политическую забастовку под лозунгом: свобода и мир. Центром движения будет Петербург, а в нем – Обуховский, Путиловский и Балтийский заводы. Забастовка должна охватить железнодорожные коммуникации Петербург – Варшава, Москва – Варшава и Юго-Западную железную дорогу.

Это дело может быть осуществлено только под руководством российской социал-демократии. Ее радикальное крыло уже приступило к действиям. Но нужно, чтобы к ним присоединилась и фракция умеренного меньшинства. До сих пор такому объединению больше мешали радикалы. Однако две недели назад их лидер Ленин сам открыто поднял вопрос об объединении с меньшинством.

Финансовая поддержка большевистской фракции российских социал-демократов, которая всеми средствами ведет борьбу с царским правительством. Ее лидеров можно найти в Швейцарии.

Также Парвус во второй части Меморандума затронул сугубо технические вопросы, необходимые для начала революции в Российской империи: подготовку точных карт железнодорожного транспорта, количество необходимой взрывчатки и инструкции по ее изготовлению и использованию, разработку плана сопротивления населения Петербурга (в первую очередь, пролетариата), которое восстанет, в случае начала боевых действий на улицах столицы империи.

Отмывание немецких денег

В мае 1915 года Ленин встречался с Парвусом в роскошном отеле в швейцарской Лозанне. Хотя об этой встрече он никогда не упоминал: конечно, опасался "замазаться".

В этом роскошном отеле в Лозанне (Швейцария) состоялась тайная встреча Ленина и Парвуса. Современное фото - Википедия

Однако маховик по отмыванию немецких денег (по просьбе Парвуса к немцам о пяти миллионах золотых марок они согласились предоставить "лишь" один миллион) начал действовать. Парвус открывает целый ряд торговых предприятий в столицах нейтральных государств – датском Копенгагене и шведском Стокгольме. Это были обычные "прачечные" по отмыванию денег, столь знакомые нашим современникам. Одно из фармацевтических "предприятий" возглавил близкий друг Ленина, польский социал-демократ Яков Ганецкий-Фюрстенберг. Среди агентов Парвуса был еще один соратник Ленина – поляк Мечислав Козловский. "Вождь мирового пролетариата" тоже любил роскошные отели и рестораны.

Когда в феврале 1917 года, несколько неожиданно и для стран Антанты, и для Центральных государств, в Российской империи произошла уже вторая революция, свергшая царский режим, все надежды Берлина на сепаратный мир на востоке оказались блефом. Временное правительство подтвердило свои обязательства перед союзниками по Антанте, продолжая боевые действия на Восточном фронте.

И тут снова понадобился талант Парвуса. Именно он сыграл главную роль в истории с "пломбированным вагоном", который и перевез в начале апреля 1917 года лидеров большевиков в Россию. А переговоры об их проезде по территории Германии, Швеции и Финляндии тот же Ленин проводил через двух швейцарских социал-демократов – Роберта Гримма и Фрица Платтена, хотя решающую роль в продвижении этой идеи играл Александр Парвус. Кайзер Германии Вильгельм II Гогенцоллерн лично отдал приказ предоставить Ленину копии официальных документов относительно "миролюбия" его государства. Сопровождал эмигрантов-большевиков Платтен; все 30 пассажиров подписали документ, согласно которому они обещали не выходить из вагона и не общаться с немцами.

Подписи Ленина и других российских политэмигрантов под условиями проезда через Германию

Парвус пытался встретиться с Лениным, но архиосторожный вождь большевиков отправил на встречу вместо себя Карла Радека. До так называемой октябрьской революции (скорее, переворота) оставалось чуть больше шести месяцев…

Умер сказочно богатым, но забытый всеми

"Этот страстный тип эпохи Ренессанса не мог уместиться в рамках спокойной немецкой социал-демократии, в которой после падения волны российской революции революционные тенденции пошли на убыль. Ему нужно было либо большое дело, либо… новые ощущения", — писал тот же Карл Радек, еще один космополит, деятель социал-демократии, "отличившийся" во многих государствах. Кстати, сам Радек по словам еще одной известной российской и итальянской социал-демократки Анжелики Ройзман-Балабановой, уроженки Чернигова, "представлял собой необычную смесь безнравственности, цинизма и стихийной оценки идей, книг, музыки, людей". И эти люди были далеко не аутсайдерами в когорте лидеров революционных партий, желавших развалить старый мир.

Да, Парвус был своего рода эквилибристом, фонтанировавшим идеями и совмещавшим в своей деятельности вроде бы несовместимое: продуцирование революционных идей, блестящий стиль журналиста при написании теоретических марксистских трудов с незаурядным организаторским талантом при проведении широких политических и финансовых афер. Александру Парвусу было совершенно наплевать, что о нем даже думают соратники по революционной работе. Это был аферист, можно сказать, мирового уровня, для которого понятие родины было абсолютно далеким. Он писал известному германскому политику, основателю социал-демократической партии Вильгельму Либкнехту, отцу Карла Либкнехта: "Я ищу государство, где человек может дешево получить родину".

Однако он ее так и не "получил" и умер забытый всеми, хоть и сказочно богатым, 12 декабря 1924 года в Берлине от инфаркта. Он так и не дождался от большевиков благодарности в виде синекуры вроде министерства финансов в Совнаркоме. Он многое знал о финансовых аферах, в которых участвовали ближайшие соратники вождя большевиков. Ленин писал, что "революцию нельзя совершать грязными руками". Трудно поверить в искренность Владимира Ильича. Особенно вспоминая далеко не мифический "пломбированный вагон", который и привез верхушку большевиков в Россию, беременную революцией…

Паровоз, который привез в Петроград Ленина и его соратников. Современное фото — Википедия

Известный немецкий социал-демократ Конрад Гениш так отозвался на смерть Александра Парвуса: "Этот человек обладал лучшим умом Второго Интернационала". И это, пожалуй, не преувеличение. Ум этот работал на плохие дела, поэтому оставил Доктор Слон, мягко говоря, неоднозначный след в истории.