Поругалась с парнем? Разъяренная девушка с бантиком эффектно разбила лобовое стекло автомобиля (видео)
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В ход пошла не только клюшка для гольфа
В сети завирусилось интересное видео, на котором девушка в белой одежде с бантиком на голове разъяренно разбивает лобовое стекло автомобиля.
Видео курьеза опубликовал в TikTok канал "thisodessa", имеющий почти 7 тысяч подписчиков. Однако видео набрало уже около 1 млн просмотров.
На кадрах видно, что девушка на белом автомобиле подъезжает к черной машине. Выходит в белом наряде, обувь и бантик на голове черные, с клюшкой для гольфа в руках. Женщина запрыгивает на бампер черного автомобиля и со всей силы начинает бить лобовое стекло. Если присмотреться, то можно увидеть, как летели осколки. После нескольких точных ударов, женщина пару раз бьет машину ногами и спрыгивает с нее.
Когда именно произошел инцидент и действительно ли он был в Одессе — неизвестно. Видео в сети появилось 10 января, и за это время многие украинцы прокомментировали его.
Мнение пользователей в сети разделилось, кто-то поддерживал женщину и подчеркивал, что не нужно было ее так злить или обежать. Но были люди, которым жалко авто и его владельца. Большинство предположило, что девушка поругалась с парнем или он ее обидел, и потому она разбила его авто.
Были и люди, которых восхитил подход девушки к делу, ведь она приехала нарядная и красивая. А кто-то подчеркнул, что дама в белом станет новой страшилкой для мужчин.
Напомним, недавно разгневанная женщина в Одессе разбила авто, которое ей, вероятно, подарил муж.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Одессе девушка предложила продавцу секс в обмен на подарок своему мужу.