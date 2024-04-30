Это стоит увидеть всем украинцам: в Киеве представили необычную выставку спасенных писанок (фото)

В ТРЦ Gulliver покажут спасенную коллекцию писанок

Во вторник, 30 апреля, в торгово-развлекательном центре Gulliver открывают уникальную экспозицию с метровыми писанками в рамках проекта "Писанки. Возрождение". Выставка продлится до 10 мая включительно. Вход свободен для всех посетителей.

В центральном атриуме на первом этаже ТРЦ будет размещено 50 уникальных произведений, которые удалось спасти от вражеских обстрелов "Добропарка" в Киевской области.

"Специально к светлому празднику Пасхи вместе с партнерами подготовили для киевлян невероятный проект, демонстрирующий величие украинских традиций и несокрушимость нашего духа. До 10 мая включительно приглашаем киевлян и гостей столицы в ТРЦ Gulliver – насладиться необычными произведениями искусства, сделать фото на память и еще раз убедиться, что наша культура безгранично прекрасна", – рассказала директор по маркетингу Екатерина Жураковская.

"Всеукраинский фестиваль Писанки" в Киеве берет свое начало в 2016 году по масштабному арт-проекту на Софиевской площади в Киеве. Тогда 374 художника со всей страны расписывали метровые холсты в форме яиц. Этот удивительный перформанс был нацелен на поддержку и популяризацию украинских народных традиций, развитие народного искусства, изучение культуры и истории украинского народа. К 2020 году яиц стало около 800.

В 2022 году в результате вражеских обстрелов "Добропарка", где находились писанки, уцелело 120 произведений, которые перевезли в более безопасную локацию в западной Украине.

"Также к этому проекту были созданы уникальные монеты в форме яйца (вторые в мире после Канады), и еще планируется печать книги об истории возникновения росписи писанок в мире, начиная от наскальных рисунков и вплоть до настоящего времени — вместе с историей проекта PYSANKY.REBORN", – добавила основательница коммуникационного агентства AVERINA, автор проекта PYSANKY.REBORN Анастасия Аверина.

Часть писанок также представлена в Киево-Печерской Лавре и Музее истории города Киева.