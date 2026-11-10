Спальня станет уютнее без дорогостоящего ремонта: какие цвета обоев выбрать для стен

Флизелиновые покрытия пропускают водяной пар, не деформируются и снимаются со стены сухим способом

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Для небольшой спальни подойдут мелкие ненавязчивые узоры, а крупные листья или пейзажи лучше оставить для одной стены. Оттенок следует подбирать с учетом естественного освещения: для северных комнат подходят теплые цвета, для южных – более прохладные.

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Издание urzadzamy.pl рекомендует для зоны сна приглушенные зеленые, голубые и бежевые тона, которые помогают успокоиться. Для окон на север советует теплый бежевый, песочно-желтый и пудрово-розовый, а на юг – шалфейный зеленый, серо-голубой или графитовый.

В тесной комнате уместны деликатные растительные мотивы, простая геометрия или имитация льна. Вертикальные полосы визуально поднимают потолок, горизонтальные – расширяют узкое помещение. Плотный контрастный орнамент на всех стенах утомляет глаза.

Для быстрого ремонта удобны флизелиновые обои: клей наносят непосредственно на стену, а края полотен не растягиваются. Текстильные и велюровые покрытия улучшают акустику, с виниловых легко вытирать пятна влажной тряпкой.

Акцентное покрытие обычно размещают за кроватью: изголовье защищает его от потертостей. Для всех стен выбирают спокойный мелкий рисунок. Перед покупкой образец стоит осмотреть при дневном и вечернем свете: теплые лампы придают цветам желтый оттенок.

Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как сообщал "Телеграф", насыщенные оттенки, резкие контрасты и пестрые обои перегружают пространство в спальне.