Киевские ТЭЦ ремонтирует фирма с тремя работниками? Кто закрывает глаза на дерибан

Экспертизы по ценам на котельное оборудование продолжаются, а государственные и городские аудиторы закупок подрядчика не проверяли

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Более двух миллиардов гривен на ремонт киевских ТЭЦ отдали фирме, в которой работают всего три человека. Тем временем полиция с августа 2025 года расследует возможное присвоение средств при закупках котельного оборудования для КП "Київтеплоенерго". Однако за это время никому не сообщили о подозрении, а часть многомиллионных договоров аудиторы не проверяли.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на ответы правоохранителей, Государственной аудиторской службы и департаментов КГГА на журналистские запросы. Больше читайте в материале: Ремонт ТЭЦ выполняет фирма с тремя сотрудниками? Кто не замечает схемы в "Київтеплоенерго" .

Полиция ждет результатов экспертиз

Управление полиции в метрополитене ГУНП в городе Киеве расследует уголовное производство № 42025102070000103 по ч. 4 ст. 191 УК Украины. В ответе за подписью начальника следственного отдела Алексея Журавля правоохранители сообщили, что назначенные судебно-товароведческие и финансовые экспертизы до сих пор не завершены.

Заключения экспертов должны подтвердить или опровергнуть версию о завышении цен на котельное оборудование. При этом полиция не направляла в КГГА или "Киевтеплоэнерго" писем, предостережений или представлений относительно рисков сотрудничества с подрядчиками, фигурирующими в деле.

Ответ полиции. Скриншот

Госаудитслужбу к проверкам не привлекали

Государственная аудиторская служба Украины и ее Северный офис сообщили, что не проводили проверок, ревизий или мониторинга первой закупки, в которой "Киевкотлотурбопром" победил с предложением на 16,5 млн грн. Аудиторы не проверяли и новые соглашения на 571,7 млн грн и 402,8 млн грн. Ответы подписали заместитель главы ГАСУ Александр Шкуропат и заместитель начальника Северного офиса Александр Сомик.

Ответ Госаудитслужбы. Скриншот

В ведомстве объяснили, что частные предприятия не подконтрольны Гос аудитслужбе, а для их проверки требуется судебное решение. Такое решение не принималось. Нацполиция и Подольская прокуратура в рамках уголовного производства также не обращались в Госаудитслужбу для привлечения аудиторов к анализу смет или проверке ценообразования.

Департамент внутреннего аудита КГГА, который возглавляет Оксана Колтык, закупки "Киевкотлотурбопрома" тоже не проверял. Там объяснили, что работают по плану или отдельному поручению городского головы Виталия Кличко. Поручения относительно этих закупок мэр не давал.

Ответ Департамента внутреннего аудита КГГА. Скриншот

В КГГА возлагают контроль на коммунальное предприятие

Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА в ответе за подписью первой заместительницы директора Елены Басуровой заявил, что не имеет полномочий проверять процедуры закупок и наличие разрешений у подрядчиков. По мнению департамента, ответственность за это несет именно коммунальное предприятие.

Ответ Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА. Скриншот

Привлечение в качестве субподрядчика "Атомрембуду", фигурирующего в расследовании и сменившего название на "Статус Билд", с КГГА не согласовывали. В департаменте пояснили, что это относится к компетенции сторон договора. В то же время "Киевтеплоэнерго" не подавало городской администрации отчетов о нарушении сроков работ или претензий к качеству работ "Киевкотлотурбопрома".

О судебном постановлении, в котором описана схема возможного вывода 56 млн грн через текстильную фирму "Райбудрем", в профильном департаменте, согласно его ответу, узнали впервые. Самого судебного постановления должностные лица не получали.