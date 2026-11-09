Пробивает стены, как лом, и взрывается внутри: что нужно знать о новой реактивной "Герани-5"

Для городских зданий главная угроза – сочетание ударной волны, высокой температуры и разрушения конструкций, особенно когда взрыв происходит внутри

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Россия начала применять реактивную "Герань-5" в модификации К5-К с термобарической боевой частью ТББЧ-90. Она, в отличие от предыдущей версии, может развивать скорость до 1000 км в час. Такая скорость и количество взрывчатки создают особую опасность: огромная разрушительная сила при попадании уже разрывает сооружение еще до момента детонации взрывчатки. Взрыв в это время, по сути, идет внутрь.

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало характеристики К5-К, классифицировав аппарат как малогабаритную крылатую ракету. Она имеет дальность полета 1000 км. "Телеграф" разобрался, почему она может нанести больший вред.

Что изменилось в скоростной модификации

Модификация К5-К короче обычной "Герани-5" Источник: war-sanctions.gur.gov.ua

К5-К короче обычной "Герани-5": 4 метра против 6,5 метра. Размах крыльев уменьшился с 3,2 до 3 метров. Благодаря измененной аэродинамике фюзеляжа максимальная высота полета увеличилась с 5 до 6 км, а крейсерская скорость составляет более 450 км/ч. Во время отдельных маневров максимальная скорость достигает 1000 км/ч. Силовая установка основана на китайском турбореактивном двигателе ТРД-200.

Такая скорость приближает характер угрозы к скоростным дозвуковым крылатым ракетам. 1000 км/ч – это около 277 метров в секунду: в сочетании с массой аппарата более 800 кг это создает значительную кинетическую энергию еще до детонации. В исследованном экспертами ГУР образце была установлена термобарическая боевая часть (ТББЧ) весом 90 кг.

Впервые о боевой части такого размера ГУР сообщало в январе 2026 года, однако тип боевой части не уточнялся. До К5-К враг использовал термобарические боевые части, однако они были меньшего веса – 50 кг.

Что делает термобарический взрыв внутри дома

ТББЧ-90 поражает взрывной волной и высокой температурой. В закрытом пространстве волна отражается от стен и перекрытий, усиливая разрушения. Последствиями становятся

уничтожение внутренних перегородок

выбивание дверей и окон

повреждение фасадов, перекрытий и опорных конструкций

Легкие строительные элементы деформируются или обрушиваются, возникают пожары.

Обычная взрывчатка (тротил, гексоген) разрушает объекты быстрым механическим ударом и осколками, тогда как термобарическая боевая часть (например, ТББЧ-90) уничтожает все вокруг с помощью длительного избыточного давления и чрезвычайно высокой температуры, используя воздух как часть своего топлива.

В замкнутом пространстве термобарическая волна отражается от стен и усиливает разрушения / Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Высокая скорость в момент атаки добавляет эффект "лома": аппарат способен пробивать железобетонные перекрытия, технические этажи и стены промышленных объектов. Если заряд детонирует после такого проникновения, основной удар приходится на внутреннее пространство здания. Для людей одновременно опасны давление, температура, обломки и обрушение; повреждения оконных рам и стен распространяются на расстояние около 50–70 метров от эпицентра.

"Герань-5" с термобарической боевой частью массой 90 кг способна нанести катастрофические разрушения жилому дому – вплоть до разрушения подъезда или нескольких этажей типовой пятиэтажки или панельного дома.

Именно "Герань-5" с термобарическим зарядом российские войска использовали для атаки на многоэтажку в Чернигове 24 августа. Последствия были менее тяжелыми из-за попадания в пристройку, тогда говорили в полиции. На утро 25 августа было известно о 26 раненых.

Почему новая "Герань-5" представляет большую угрозу

На максимальной скорости аппарат может преодолеть расстояние от границы до Харькова менее чем за 5 минут, а до Киева – примерно за 25 минут. Это резко сокращает время между обнаружением цели и ударом. При позднем обнаружении или быстрой смене траектории сигнал тревоги и взрывы разделяют считаные мгновения.

Для мобильных огневых групп, которые работают по обычным "Шахедам" с пулеметами и прожекторами, перехват такой цели становится значительно сложнее. На скорости до 1000 км/ч визуально отслеживать аппарат и вручную сопровождать его стрелковым оружием практически невозможно. Высота полета до 6 км дополнительно усложняет работу средств ПВО малого радиуса действия.

Основная нагрузка ложится на ракетные комплексы NASAMS, IRIS-T, Patriot и истребительную авиацию.

Чем опасно падение без взрыва

Даже если такая "ракета" не взрывается – она может нанести существенный ущерб. Тяжелый фюзеляж (около 800 кг – общая масса дрона/ракеты) при падении способен повредить кирпичные стены высоток и разрушить частные дома. Отметим, боевые части массой 90 кг уже несколько раз находили неразорвавшимися, в том числе и в Киеве.

Как сообщал "Телеграф", российские баллистические удары сейчас являются одним из главных вызовов предстоящей зимы, а ракеты Patriot PAC-3 остаются едва ли не единственным проверенным средством их перехвата. Из-за недостаточных темпов производства этих ракет Украина и европейские партнеры ищут альтернативы. Россия производит 2,5–3 тысячи реактивных ударных беспилотников в месяц, а для перехвата одного может потребоваться дорогостоящая ракета.