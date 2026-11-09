Не проходили ВВК более 5 лет: могут ли из-за этого аннулировать бронирование или отказать в нем

Что на самом деле грозит военнообязанному и будет ли штраф в 25 тысяч

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Работник имеет бронирование, но последний раз проходил военно-врачебную комиссию еще пять или более лет назад. Может ли ТЦК по этому поводу отказать ему в оформлении отсрочки, отменить уже предоставленную бронь или требовать срочно пройти медосмотр? Такие вопросы возникают у военнообязанных, ведь срок действия заключения ВВК во время военного положения составляет один год. Однако означает ли это, что без актуального медицинского заключения человек не может получить бронирование? "Телеграф" выяснил, что на самом деле предусматривает законодательство, когда забронированного могут направить на ВВК и грозит ли ему штраф.

Постановление №76 и ВВК: в списке условий бронирования комиссии нет

Как пояснил старший военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко в эксклюзивном комментарии "Телеграфу", постановление Кабмина №76 от 27 января 2023 года не называет прохождение ВВК обязательным условием бронирования. Если предприятие имеет право бронировать, а работник отвечает требованиям, отсутствие нового заключения не должно мешать оформлению отсрочки. Даже если человек последний раз проходил осмотр более пяти лет назад, это само по себе не является основанием для отказа.

Нужна ли комиссия для оформления брони? "Нет, действующее законодательство этого не предусматривает", — говорит Даниил Гончаренко. Прохождение ВВК регулируют отдельные нормативно-правовые акты. Поэтому требование сначала пройти медосмотр, а потом оформлять бронирование, по его словам, не имеет самостоятельного правового основания, если работник отвечает другим критериям.

Юрист отдельно отмечает разницу между двумя процедурами. Бронирование работников оформляют согласно Порядку №76, а прохождение комиссии определяют другие акты. Поэтому, если в решении об отказе причиной названо лишь отсутствие нового медосмотра, такого основания в Порядке №76, по словам Даниила Гончаренко, нет.

Пять лет без осмотра: можно ли внести такого работника в списки

"Да, предприятие может включить такого работника в списки. Законодательство не устанавливает отдельного ограничения, по которому военнообязанный теряет право на бронирование из-за того, что последнее медицинское освидетельствование проводилось более пяти лет назад", — говорит Даниил Гончаренко.

В первую очередь имеют значение четыре обстоятельства, отмечает юрист:

соответствие работника требованиям Порядка №76;

требованиям Порядка №76; надлежащий военно-учетный статус ;

; подтвержденные трудовые отношения ;

; требуются сведения в государственных реестрах.

Если все условия выполнены, давность заключения ВВК сама по себе бронированию не препятствует. Однако есть оговорки: проверить военно-учетные данные. Если работник не состоит на должном учете, сведений о нем нет в реестре "Оберег" или есть другие законодательные препятствия, бронирование может быть невозможным. Тогда, объясняет эксперт, препятствием станет проблема с учетными данными, а не давность медосмотра.

Один год в военное время: какой срок имеет заключение ВВК

Вопрос давности связан и со сроком действия самого заключения. Гончаренко напоминает: по Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах, утвержденному приказом Минобороны № 402 от 14 августа 2008 года, во время особого периода и/или военного положения постановление ВВК о пригодности действует один год со дня окончания медосмотра.

Однако это не означает, что каждый забронированный работник должен автоматически ежегодно проходить повторную комиссию. "Необходимо разграничивать срок действия постановления ВВК и условия оформления бронирования", — отмечает Даниил Гончаренко. Для бронирования законодательство не требует заключения, выданного в течение последнего года. Следовательно, один год касается самого постановления ВВК, а не права предприятия бронировать работника.

Что записано в пункте 31: ВВК среди оснований для аннулирования нет

Теперь о бронировании, которое уже предоставили. Пункт 31 Порядка бронирования содержит конкретные основания для аннулирования отсрочки, объясняет Даниил Гончаренко. Среди них, в частности:

истечение срока действия отсрочки; потеря предприятием статуса критически важного; прекращение трудовых отношений; другие обстоятельства, определяемые законодательством.

Отсутствия нового заключения ВВК среди них нет. Постановление №76 не называет его самостоятельным основанием ни для отказа, ни для аннулирования уже предоставленной отсрочки. "Решение об аннулировании бронирования исключительно из-за давности прохождения медицинского осмотра может быть обжаловано", — отмечает юрист.

Когда забронированного все же могут отправить на ВВК

Общее правило таково: военнообязанных с действующим бронированием или оформленной отсрочкой на комиссию не направляют. Это предусматривает Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденный постановлением Кабмина №560 от 16 мая 2024 года, напоминает Гончаренко.

В то же время есть исключения. Направление на ВВК возможно, если человек:

идет на военную службу по контракту;

по контракту; добровольно хочет пройти медосмотр;

медосмотр; ранее имел статус "ограниченно пригодный" и не прошел обязательный повторный осмотр, за исключением случаев, которые определяет закон.

Для забронированных, которые к этим исключениям не принадлежат, направление на комиссию общим правилом не предусмотрено. То есть действующее бронирование или отсрочка сами по себе означают, что причин отправлять человека на ВВК в ТЦК нет.

Штраф до 25 500 гривен: грозит ли он за отсутствие ВВК

Остается вопрос о штрафе. Сам по себе пятилетний промежуток между осмотрами не является автоматическим основанием для штрафа, объясняет Даниил Гончаренко. Административная ответственность наступает, когда человек нарушил конкретную обязанность. К примеру, без уважительных причин не выполнил правомерное направление на медицинское освидетельствование.

За нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации действует статья 210-1 КУоАП. В особый период для граждан штраф составляет от 17 000 до 25 500 гривен. "Для привлечения к ответственности необходимо установить состав административного правонарушения, в частности наличие соответствующего долга и факт его нарушения", — отмечает юрист.

Поэтому для штрафа, по словам юриста, должны совпасть две вещи: у человека была конкретная обязанность пройти комиссию и он ее нарушил. Если обязанности не было, оснований для штрафа тоже нет.

Если у человека действующее бронирование, он не подпадает под исключения и не обязан проходить комиссию, отсутствие свежего заключения не должно быть основанием для штрафа. При незаконном привлечении к ответственности постановление ТЦК можно обжаловать в установленном порядке.

Если отказ уже получили, Даниил Гончаренко советует поступать последовательно: