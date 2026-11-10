Известковый налет исчезнет на глазах: копеечное чудо-средство для мытья душевой лейки
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Для домашнего средства нужны всего три основных ингредиента, а после замачивания лейку достаточно промыть водой
Когда душевая лейка засоряется налетом, напор воды снижается, а струи брызгают куда попало. Эксперт по уборке Нэнси Бертвисл поделилась способом очистить душевую лейку с помощью домашнего средства, которое она называет "Чистая магия".
Нэнси Бертвисл показала Pure Magic в Instagram. Его основа – лимонная кислота. Средство подходит для борьбы с мыльным налетом и минеральными отложениями.
Как приготовить домашнее чистящее средство
Для смеси нужны лимонная кислота, вода и средство для мытья посуды. По желанию Нэнси добавляет эфирное масло для аромата. Сначала готовят кислотный раствор, а остальные ингредиенты добавляют после его охлаждения.
"Поместите лимонную кислоту в термостойкий мерный кувшин, залейте только что вскипевшей водой прямо из чайника, а затем перемешивайте, пока она полностью не растворится, а раствор не станет прозрачным, как обычная вода", – объясняет эксперт по уборке Нэнси Бертвисл.
Следующий этап – добавление средства для мытья посуды и, по желанию, эфирного масла. Нэнси обращает внимание на выбор моющего компонента: ярко окрашенные средства могут привести к загустению смеси. Мыло для рук также не подходит, поскольку из-за него образуются комочки.
Состав средства Pure Magic
- 200 г лимонной кислоты (в кристаллах)
- 150 мл только что вскипевшей воды
- 20 мл экологичного средства для мытья посуды
Перед тем как перелить жидкость в бутылку, ее нужно оставить в кувшине без крышки на несколько часов до полного остывания. Готовое средство хранят в бутылке с распылителем и маркируют, чтобы не перепутать с другими жидкостями.
Лимонная кислота воздействует на минеральные отложения, из которых состоит известковый налет. Именно поэтому основную работу здесь выполняет раствор: средству дают время подействовать, вместо того чтобы сразу оттирать загрязнение.
Как очистить душевую лейку от налета
Для очистки съемной лейки Нэнси использует тарелку подходящего размера. В ней деталь можно обработать с обеих сторон и оставить в растворе. Бутылка с распылителем помогает нанести средство на поверхность перед замачиванием.
"Открутите, найдите подходящую тарелку, используйте раствор Pure Magic, распылите, переверните и распылите на другую сторону. Затем оставьте в растворе на один час, промойте теплой водой и снова прикрепите", – советует эксперт по уборке Нэнси Бертвисл.
Кислотное средство подходит не для всех материалов: оно повреждает мрамор и другой натуральный камень, чувствительный к кислотам. Для деталей душевой также важны требования производителя по уходу за покрытием. Это средство подходит и для удаления известкового налета с унитазов.
Как рассказывал "Телеграф", для периодического ухода за уже чистым полом глицерин растворяют в теплой воде – примерно столовую ложку на пять литров – и дают поверхности высохнуть. Глицерин не советуют использовать на вощеных поверхностях, необработанной или промасленной древесине и пористом природном камне, поскольку покрытие может изменить вид или покрыться пятнами.