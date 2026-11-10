Известковый налет исчезнет на глазах: копеечное чудо-средство для мытья душевой лейки

Для домашнего средства нужны всего три основных ингредиента, а после замачивания лейку достаточно промыть водой

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Когда душевая лейка засоряется налетом, напор воды снижается, а струи брызгают куда попало. Эксперт по уборке Нэнси Бертвисл поделилась способом очистить душевую лейку с помощью домашнего средства, которое она называет "Чистая магия".

Нэнси Бертвисл показала Pure Magic в Instagram. Его основа – лимонная кислота. Средство подходит для борьбы с мыльным налетом и минеральными отложениями.

Как приготовить домашнее чистящее средство

Для смеси нужны лимонная кислота, вода и средство для мытья посуды. По желанию Нэнси добавляет эфирное масло для аромата. Сначала готовят кислотный раствор, а остальные ингредиенты добавляют после его охлаждения.

"Поместите лимонную кислоту в термостойкий мерный кувшин, залейте только что вскипевшей водой прямо из чайника, а затем перемешивайте, пока она полностью не растворится, а раствор не станет прозрачным, как обычная вода", – объясняет эксперт по уборке Нэнси Бертвисл.

Следующий этап – добавление средства для мытья посуды и, по желанию, эфирного масла. Нэнси обращает внимание на выбор моющего компонента: ярко окрашенные средства могут привести к загустению смеси. Мыло для рук также не подходит, поскольку из-за него образуются комочки.

Состав средства Pure Magic

200 г лимонной кислоты (в кристаллах)

лимонной кислоты (в кристаллах) 150 мл только что вскипевшей воды

только что вскипевшей воды 20 мл экологичного средства для мытья посуды

Лимонную кислоту перемешивают в горячей воде до полного растворения Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Перед тем как перелить жидкость в бутылку, ее нужно оставить в кувшине без крышки на несколько часов до полного остывания. Готовое средство хранят в бутылке с распылителем и маркируют, чтобы не перепутать с другими жидкостями.

Лимонная кислота воздействует на минеральные отложения, из которых состоит известковый налет. Именно поэтому основную работу здесь выполняет раствор: средству дают время подействовать, вместо того чтобы сразу оттирать загрязнение.

Как очистить душевую лейку от налета

Для очистки съемной лейки Нэнси использует тарелку подходящего размера. В ней деталь можно обработать с обеих сторон и оставить в растворе. Бутылка с распылителем помогает нанести средство на поверхность перед замачиванием.

"Открутите, найдите подходящую тарелку, используйте раствор Pure Magic, распылите, переверните и распылите на другую сторону. Затем оставьте в растворе на один час, промойте теплой водой и снова прикрепите", – советует эксперт по уборке Нэнси Бертвисл.

Кислотное средство подходит не для всех материалов: оно повреждает мрамор и другой натуральный камень, чувствительный к кислотам. Для деталей душевой также важны требования производителя по уходу за покрытием. Это средство подходит и для удаления известкового налета с унитазов.

Как рассказывал "Телеграф", для периодического ухода за уже чистым полом глицерин растворяют в теплой воде – примерно столовую ложку на пять литров – и дают поверхности высохнуть. Глицерин не советуют использовать на вощеных поверхностях, необработанной или промасленной древесине и пористом природном камне, поскольку покрытие может изменить вид или покрыться пятнами.